«Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню и телешоу уходящего 2018 года





По мнению пользователей, лучшим фильмом этого года является «Гоголь. Вий», режиссером, которого стал Егор Баранов. Картина обогнала в гонке за первое место знаменитую ленту «Движение вверх». Российский сериал «Полицейский с Рублевки» набрал 36% голосов, оставив позади телесериал «Ивановы-Ивановы», набравший только 19%.Что же касается телешоу, то в 2018 году первое место занял российский телепроект «Голос». За него проголосовали 30% пользователей социальной сети «Одноклассники». А главным хитом уходящего года стал «Цвет настроения синий» знаменитого российского певца Филиппа Киркорова, за это проголосовали 25% юзеров.