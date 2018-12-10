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«Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню и телешоу уходящего 2018 года

Социальная сеть «Одноклассники» провела очередную онлайн-премию под названием «Самый ОК», где были названы лучший фильм, песня, ток шоу и телесериал уходящего 2018 года. В голосовании приняли участие около 1,8 миллионов россиян.
«Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню и телешоу уходящего 2018 года

По мнению пользователей, лучшим фильмом этого года является «Гоголь. Вий», режиссером, которого стал Егор Баранов. Картина обогнала в гонке за первое место знаменитую ленту «Движение вверх». Российский сериал «Полицейский с Рублевки» набрал 36% голосов, оставив позади телесериал «Ивановы-Ивановы», набравший только 19%.
«Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню и телешоу уходящего 2018 года

Что же касается телешоу, то в 2018 году первое место занял российский телепроект «Голос». За него проголосовали 30% пользователей социальной сети «Одноклассники». А главным хитом уходящего года стал «Цвет настроения синий» знаменитого российского певца Филиппа Киркорова, за это проголосовали 25% юзеров.



 
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Общество / Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:52

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