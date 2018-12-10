В Сети рассекретили большой размер ноги Ольги Бузовой





Не секрет, что Бузова является обладательницей весьма неординарной внешности. У телезнаменитости практически отсутствует грудь, однако Ольга может с легкостью обойти любого своими длинными ногами. Впрочем, не только ногами, но и большими ступнями, которые звезда, как видно, старается скрывать.На днях в Сеть попали свежие фотографии Ольги, на которых она продемонстрировала свои, по мнению интернет-пользователей, «слоновые спупни». Несмотря на то, что сам снимок был очень красивым, мало кто из фолловеров обратив внимание на него, практически всем бросились в глаза некрасивые, выпирающие из туфель и распухшие ноги Бузовой.Также читатели заметили, что у Ольги очень большой размер ноги, что в свою очередь является нормальным явлением при ее росте и длине ног. Телезрители реалити-шоу «Дом-2» подозревают, что у Бузовой, с ее 180 сантиметрами роста, далеко не 38 и даже не 39 размер обуви.Вполне вероятно, что поющей телеведущей приходится покупать себе обувь 43 или даже 44 размера, что, заметим, является большой проблемой для девушек, ведь на такой размер ноги довольно сложно подобрать не только удобную, но и красивую обувь. Возможным является и тот момент, что Бузовой приходится покупать туфли на несколько размеров меньше, что и можно заметить на ее свежих фотографиях.