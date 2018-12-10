Почти все модели Kia выросли в цене с начала декабря





Изучив прайс-каталог автомобилестроительной компании Kia, эксперты выяснили, что не выросла только стоимость модели Kia Quoris. Все остальные автомобили стали дороже в среднем от 17 до 42 тысяч рублей. Вырос ценник на таких моделях как Kia Rio и Rio X-Line, Ceed, Sportage, Sorento и Sorento Prime. Больше всех подорожали Kia Cerato, Optima и Stringer. Некоторые из этих моделей выросли в цене ещё в середине и конце осени.Помимо этого, сотрудники компании Kia заявляли, что модель Kia Ceed Sportswagon поступит в продажу на территории РФ в девяти разных комплектациях. Релиз автомобиля ожидается в 2019 году.