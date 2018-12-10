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Почти все модели Kia выросли в цене с начала декабря

Большинство автомобилей марки Kia подорожало, начиная с декабря. Такой вывод сделан экспертами издания «Цена Авто» изучив прайс-каталог компании.
Почти все модели Kia выросли в цене с начала декабря

Изучив прайс-каталог автомобилестроительной компании Kia, эксперты выяснили, что не выросла только стоимость модели Kia Quoris. Все остальные автомобили стали дороже в среднем от 17 до 42 тысяч рублей. Вырос ценник на таких моделях как Kia Rio и Rio X-Line, Ceed, Sportage, Sorento и Sorento Prime. Больше всех подорожали Kia Cerato, Optima и Stringer. Некоторые из этих моделей выросли в цене ещё в середине и конце осени.

Помимо этого, сотрудники компании Kia заявляли, что модель Kia Ceed Sportswagon поступит в продажу на территории РФ в девяти разных комплектациях. Релиз автомобиля ожидается в 2019 году.



 
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Авто
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:00

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