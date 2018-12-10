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Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и его шестилетняя дочь Мария выступили на одной сцене

Знаменитый юморист, основатель творческого объединения «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в своем блоге Instagram поделился новостью о дебюте его дочери. Маленькая Маша выступила на одной сцене со своим звездным отцом.
Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и его шестилетняя дочь Мария выступили на одной сцене

Дмитрий Соколов поделился со своими подписчиками снимками, где можно увидеть его на одной сцене вместе с коллегой Юлией Михалковой и его дочерью Марией. Под постом шоумен написал:
«Маша! Такая большая, такая родная, папа был очень доволен))) А как же! Рядом в группе на гитаре еще и сын подыгрывал. Семейный подряд)))».

По предыдущим публикациям Дмитрия Соколова можно сделать вывод, что Маша очень смелая девочка. Не так давно они всей семьей ездили в поселок Кучугуры, что бы насладиться грязевыми ваннами. Обмазывание грязью пришлось юной актрисе по душе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:52

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