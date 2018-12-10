Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и его шестилетняя дочь Мария выступили на одной сцене
Знаменитый юморист, основатель творческого объединения «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в своем блоге Instagram поделился новостью о дебюте его дочери. Маленькая Маша выступила на одной сцене со своим звездным отцом.
Дмитрий Соколов поделился со своими подписчиками снимками, где можно увидеть его на одной сцене вместе с коллегой Юлией Михалковой и его дочерью Марией. Под постом шоумен написал:
«Маша! Такая большая, такая родная, папа был очень доволен))) А как же! Рядом в группе на гитаре еще и сын подыгрывал. Семейный подряд)))».
По предыдущим публикациям Дмитрия Соколова можно сделать вывод, что Маша очень смелая девочка. Не так давно они всей семьей ездили в поселок Кучугуры, что бы насладиться грязевыми ваннами. Обмазывание грязью пришлось юной актрисе по душе.
Дмитрий Соколов поделился со своими подписчиками снимками, где можно увидеть его на одной сцене вместе с коллегой Юлией Михалковой и его дочерью Марией. Под постом шоумен написал:
«Маша! Такая большая, такая родная, папа был очень доволен))) А как же! Рядом в группе на гитаре еще и сын подыгрывал. Семейный подряд)))».
По предыдущим публикациям Дмитрия Соколова можно сделать вывод, что Маша очень смелая девочка. Не так давно они всей семьей ездили в поселок Кучугуры, что бы насладиться грязевыми ваннами. Обмазывание грязью пришлось юной актрисе по душе.