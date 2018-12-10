Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ человека на 30%





Кроме того, что данный фактор связан с отверженностью в социуме, он способен сделать человека агрессивной личностью, потому что интеллект несет ответственность за отношения между индивидуумами. Ученые пригласили добровольцев, которым нужно было некоторое время побыть в одиночестве.Эксперты заметили, как у участников эксперимента резко ухудшились мыслительные способности, после чего они не могли принимать разумные решения. Такое открытие позволило специалистам доказать, что изоляция негативно отражается на психике людей, пытающихся подавить свои эмоции, а потому является угрожающим событием.