Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет приходить на проект для собственного развлечения





Накануне, девушка была приглашена на шоу "Бородина против Бузовой". В этом выпуске, обсуждали Саймона Марданшина, а так, как она является его бывшей возлюбленной, то конечно же организаторы не смогли не попросить её высказаться.На шоу она встретилась с Мэри Кулешовой, которая также на Доме-2 пыталась строить любовь с Сэмом. Скорее всего, этот шаг был сделан специально, ведь в периметре девушки ненавидели друг друга и по предположениям ведущих, при встрече могли снова поругаться, а то и подраться.Девушки разочаровали многих, сказав, что они всегда дружили, но на Доме-2, к сожалению, нужно строить не любовь, а большие рейтинги. Мэри и Маргарита сказали, что Саймон не был им нужен, просто выбора совсем не было.Овсянникова поделилась своими ощущениями, ей было приятно оказаться в знакомых стенах.Но теперь Дом-2 для неё место, куда можно прийти на других посмотреть, да себя показать. Теперь для девушки проект - это место для развлечений и не более.