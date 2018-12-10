АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет приходить на проект для собственного развлечения

Бывшая участница Дома-2 Маргарита Овсянникова больше не планирует возвращаться на скандальный телепроект

Накануне, девушка была приглашена на шоу "Бородина против Бузовой". В этом выпуске, обсуждали Саймона Марданшина, а так, как она является его бывшей возлюбленной, то конечно же организаторы не смогли не попросить её высказаться.

Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет приходить на проект для собственного развлечения

На шоу она встретилась с Мэри Кулешовой, которая также на Доме-2 пыталась строить любовь с Сэмом. Скорее всего, этот шаг был сделан специально, ведь в периметре девушки ненавидели друг друга и по предположениям ведущих, при встрече могли снова поругаться, а то и подраться.

Девушки разочаровали многих, сказав, что они всегда дружили, но на Доме-2, к сожалению, нужно строить не любовь, а большие рейтинги. Мэри и Маргарита сказали, что Саймон не был им нужен, просто выбора совсем не было.

Овсянникова поделилась своими ощущениями, ей было приятно оказаться в знакомых стенах.

Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет приходить на проект для собственного развлечения

Но теперь Дом-2 для неё место, куда можно прийти на других посмотреть, да себя показать. Теперь для девушки проект - это место для развлечений и не более.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах
Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ
Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет
Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на
Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби»
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о
Аналитики ПФР рассказали, где в России получают
Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на
Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого
Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших
В России врачей и учителей намерены оставить без
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Просмотреть все новости