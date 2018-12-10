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Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться парням из-за своего лишнего веса

Одна из самых симпатичных участниц проекта «Дома-2» засомневалась в своей привлекательности.

Ирина Пинчук уверена, что лишний вес не дает ей построить нормальные и долгосрочные отношения.

Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться парням из-за своего лишнего веса

Вчера вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором Ирина заявила, что очень переживает из-за своих лишних килограммов и подчеркнула, что считает себя «жирухой». Битый час Пинчук плакала на плече у бывшей жены Александра Гобозова – Алианы Устиненко, пеняя на то, что реалити-шоу забрало у нее молодость и красоту.

Также брюнетка добавила, что просто-таки убеждена в том, что молодые люди перестали приходить к ней на проект только из-за ее полноты, которая мешает ей быть открытой к противоположному полу.

По мнению многих зрителей, на самом деле Ира очень переживает по другому поводу, но решила свои слезы прикрыть другой, придуманной историей. Поклонники «Дома-2» убеждены, что Пинчук очень расстроилась из-за того, что не смогла пройти в финал конкурса «Человек года 2018», в котором так мечтала выиграть квартиру для своих родителей.

Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться парням из-за своего лишнего веса

«Тут дело явно не в том, что вес Пинчук продолжает стремительно приближаться к цифре в 60 килограмм, она просто поняла, что за полгода так и не смогла ничего добиться..Отношений нет, вес растет, квартиру упустила..» - написала одна из поклонниц «Дома-2».

К слову, Алиана Устиненко, пытаясь успокоить подругу, заметила, что на нее в последнее время поглядывает Алексей Безус.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:41

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