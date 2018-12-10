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Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших наркоманов случается рецидив

Чувство сопереживания и стрессовая обстановка могут вызвать рецидив у бывших наркоманов. Специалисты Миннесотского университета в ходе ряда экспериментов на грызунах установили, что мыши, после употребления морфина, оказавшись под влиянием стрессовой ситуации и эмпатии, вновь пытались найти наркотическое средство.

Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших наркоманов случается рецидив


Чтобы найти связь между стрессом, чувством сопереживания и употреблением наркотических средств ученые провели опыт, в рамках которого грызунов поместили в отсек, где с одной стороны им давали физиологический раствор, а с другой — морфин. Мыши быстро сообразили, что с одной стороны находится лекарственное средство, поэтому в дальнейшем физиологический раствор начал поступать с двух сторон, чтобы у грызунов начался восстановительный процесс. Тем самым была симулирована ситуация, в которой мыши находились под действием эмпатии.

Затем мышей вернули обратно в стаю, что вызвало у них сильный стресс от смены обстановки. До тех пор, пока мышей не поместили обратно в отсек, они испытывали сильное чувство страха. Однако после возвращения их в отсек ученые заметили, что мыши стремились получать вещество с той стороны, откуда первоначально поступал морфин. Специалисты полагают, что в данном случае наркозависимые мало чем отличаются от мышей, эмпатия и стресс, в конечном счете, приводят к рецидиву даже после долгого воздержания.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:36

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