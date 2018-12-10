Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших наркоманов случается рецидив





Чтобы найти связь между стрессом, чувством сопереживания и употреблением наркотических средств ученые провели опыт, в рамках которого грызунов поместили в отсек, где с одной стороны им давали физиологический раствор, а с другой — морфин. Мыши быстро сообразили, что с одной стороны находится лекарственное средство, поэтому в дальнейшем физиологический раствор начал поступать с двух сторон, чтобы у грызунов начался восстановительный процесс. Тем самым была симулирована ситуация, в которой мыши находились под действием эмпатии.Затем мышей вернули обратно в стаю, что вызвало у них сильный стресс от смены обстановки. До тех пор, пока мышей не поместили обратно в отсек, они испытывали сильное чувство страха. Однако после возвращения их в отсек ученые заметили, что мыши стремились получать вещество с той стороны, откуда первоначально поступал морфин. Специалисты полагают, что в данном случае наркозависимые мало чем отличаются от мышей, эмпатия и стресс, в конечном счете, приводят к рецидиву даже после долгого воздержания.