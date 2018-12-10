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Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей 64-летней супруги Екатерины

Бывший участник «Дом-2» Гоген Солнцев стал напоминать свою престарелую жену Екатерину Терешкович.

Интернет-пользователи продолжают спрашивать у шоумена, что он сотворил со своей 64-летней возлюбленной.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей 64-летней супруги Екатерины

Считанные часы назад Гоген разместил в личном микроблоге свежую публикацию, под которой рассказал, что ему посчастливилось чудесно отпраздновать день рождение, после которого он вернулся в столицу. Также Солнцев сообщил, что совсем скоро его ожидает много чего интересного, поэтому попросил своих поклонников порадоваться за него.

Несмотря на то, что звезда «Дома-2» не стал раскрывать всех подробностей, мало кого заинтересовал сам пост Гогена. Многих подписчиков шоумена по-прежнему интересует лишь его 64-летняя супруга Екатерина, которая после драки в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым избила свою единственную наследницу, после чего куда-то пропала.

Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей 64-летней супруги Екатерины

Невзирая на то, что Екатерина поздравила Гогена с днем рождение, этого, как выяснилось, фолловерам недостаточно. По словам читателей, им нужны подробности, смогла ли скандальная парочка помириться или все-таки нет.

Также пользователи Сети подчеркнули, что Солнцев стал копией своей престарелой жены, на что невозможно не обратить внимание. Мало того, что шоумен начал появляется в обществе с прической, как у Терешкович, так еще и с уколами-красоты он переборщил, полностью превратившись тем самым в Екатерину.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02

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