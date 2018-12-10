Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей 64-летней супруги Екатерины





Интернет-пользователи продолжают спрашивать у шоумена, что он сотворил со своей 64-летней возлюбленной.Считанные часы назад Гоген разместил в личном микроблоге свежую публикацию, под которой рассказал, что ему посчастливилось чудесно отпраздновать день рождение, после которого он вернулся в столицу. Также Солнцев сообщил, что совсем скоро его ожидает много чего интересного, поэтому попросил своих поклонников порадоваться за него.Несмотря на то, что звезда «Дома-2» не стал раскрывать всех подробностей, мало кого заинтересовал сам пост Гогена. Многих подписчиков шоумена по-прежнему интересует лишь его 64-летняя супруга Екатерина, которая после драки в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым избила свою единственную наследницу, после чего куда-то пропала.Невзирая на то, что Екатерина поздравила Гогена с днем рождение, этого, как выяснилось, фолловерам недостаточно. По словам читателей, им нужны подробности, смогла ли скандальная парочка помириться или все-таки нет.Также пользователи Сети подчеркнули, что Солнцев стал копией своей престарелой жены, на что невозможно не обратить внимание. Мало того, что шоумен начал появляется в обществе с прической, как у Терешкович, так еще и с уколами-красоты он переборщил, полностью превратившись тем самым в Екатерину.