Ксения Бородина показала школу, в которой она училась

«Я сразу, почему-то свою школу вспомнила.. Эх, как же быстро летит время..», «Школа..как давно это было, а будто бы вчера только ее закончила» - пишут в Сети.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой было запечатлено здание школы, в которую она когда-то ходила.Под публикацией Ксения призналась, что ей очень не хватает тех времен, когда она еще была школьницей. Оказывается, что телезнаменитость даже рассказала о своих воспоминаниях одной из своих наследниц, а потом решила поделиться ими и со своими преданными поклонниками.По словам Бородиной, иногда ей приходилось по темноте возвращаться домой, ведь продленка в школе очень поздно заканчивалась. Также ведущая «Дома-2» добавила, что чуть позже родители приняли решение перевести ее в другое учебное заведение, частное, однако именно эти девять лет, которые она провела в этом здании, Ксюша вспоминает до сих пор.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи узнали школу Бородиной. Выяснилось, что это учебное заведение находится в Кунцево. А некоторые подписчики Ксении принялись поддерживать звезду в меланхолических воспоминаниях и тоже решили рассказать своей любимице о том, что также, как и она помнят свои школьные годы.