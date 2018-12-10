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Ксения Бородина показала школу, в которой она училась

Ведущая эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что очень скучает по тому времени, когда она была еще школьницей.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой было запечатлено здание школы, в которую она когда-то ходила.

Ксения Бородина показала школу, в которой она училась

Под публикацией Ксения призналась, что ей очень не хватает тех времен, когда она еще была школьницей. Оказывается, что телезнаменитость даже рассказала о своих воспоминаниях одной из своих наследниц, а потом решила поделиться ими и со своими преданными поклонниками.

По словам Бородиной, иногда ей приходилось по темноте возвращаться домой, ведь продленка в школе очень поздно заканчивалась. Также ведущая «Дома-2» добавила, что чуть позже родители приняли решение перевести ее в другое учебное заведение, частное, однако именно эти девять лет, которые она провела в этом здании, Ксюша вспоминает до сих пор.

Ксения Бородина показала школу, в которой она училась

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи узнали школу Бородиной. Выяснилось, что это учебное заведение находится в Кунцево. А некоторые подписчики Ксении принялись поддерживать звезду в меланхолических воспоминаниях и тоже решили рассказать своей любимице о том, что также, как и она помнят свои школьные годы.

«Я сразу, почему-то свою школу вспомнила.. Эх, как же быстро летит время..», «Школа..как давно это было, а будто бы вчера только ее закончила» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:44

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