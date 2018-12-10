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Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих коллег по съемочной площадке «неудачниками»

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Валерия Фрост оскорбила ребят, которые на данный момент находятся на проекте.

Как стало известно, в последнее время Валерии довольно часто начали задавать вопрос, когда же она наконец-таки вернется на реалити-шоу. Отметим, что слухи о том, что совсем скоро Фрост появится в Периметре начали ходить с того момента, как только ее бывший возлюбленный появился на Поляне.

Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих коллег по съемочной площадке «неудачниками»

Некоторые телезрители «Дома-2» до сих пор связывают неудачи Захара в построении отношений на проекте с тем, что все это продуманный ход руководства шоу. Впрочем, оказалось, что сценария в истории с Саленко и Фрост никогда не было и не может быть.

Дело в том, что вчера Валерия вышла на своей страничке в Instagram в прямой эфир, в котором подчеркнула, что о возвращении на «Дом-2» не может быть и речи. Также длинноволосая красавица добавила, что даже если ей не будет чего кушать или где жить, она никогда не появится в Периметре.

Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих коллег по съемочной площадке «неудачниками»

По словам Фрост, все молодые ребята, которые на данный момент заполонили «Дом-2», являются «неудачниками» и «бедолагами», которые попросту не смогли состояться в жизни. Особенно Валерия «прошлась» по участникам, которые во второй или в третий раз вернулись в Периметр.

«Никогда! Запомните это и перестаньте меня спрашивать о проекте! На «Доме-2» сейчас собрались одни неудачники! Я не хочу стать одной из них» - заявила бывшая участница проекта в недавнем прямом эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:08

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