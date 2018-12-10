Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь Тею после заявления о подмене в роддоме





На днях в социальных сетях появилась информация, что на связь с Бородиной вышла женщина по имени Клавдия, которая заявила телезнаменитости, что она воспитывает чужого ребенка. Под одним из недавних снимков Ксении эта же женщина написала, что она намерено создала в Instagram аккаунт, чтобы хоть как-то выйти на связь с ведущей «Дома-2».Неизвестная сообщила, что сейчас ей приходится заниматься воспитанием не своей дочери, так как ее наследница на сегодняшний день проживает в звездном семействе Бородиной-Омарова. Также Клавдия добавила, что уже пыталась как-то вернуть свою Теону, однако Ксюша якобы ответила ей отказом, заявив, что обменивать девочек не намерена, так как боится, что репортеры обвинят ее в невнимательности.Нужно сказать, что после этих заявлений Ксения по неизвестной на то причине (если все, что говорит Клавдия не правда) перестала публиковать в личном микроблоге фотографии и ролики с младшей наследницей Теоной, на что тут же обратили внимание интернет-пользователи.По мнению фолловеров, ведущая «Дома-2» попросту боится показывать младшую дочь, так как опасается очередных высказываний неизвестной женщины.