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Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь Тею после заявления о подмене в роддоме

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина перестала выкладывать в личном микроблоге фотографии и видеоролике с младшей наследницей Теоной после того, как неизвестная женщина заявила, что она на самом деле является родной матерью девочки.

На днях в социальных сетях появилась информация, что на связь с Бородиной вышла женщина по имени Клавдия, которая заявила телезнаменитости, что она воспитывает чужого ребенка. Под одним из недавних снимков Ксении эта же женщина написала, что она намерено создала в Instagram аккаунт, чтобы хоть как-то выйти на связь с ведущей «Дома-2».

Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь Тею после заявления о подмене в роддоме

Неизвестная сообщила, что сейчас ей приходится заниматься воспитанием не своей дочери, так как ее наследница на сегодняшний день проживает в звездном семействе Бородиной-Омарова. Также Клавдия добавила, что уже пыталась как-то вернуть свою Теону, однако Ксюша якобы ответила ей отказом, заявив, что обменивать девочек не намерена, так как боится, что репортеры обвинят ее в невнимательности.

Нужно сказать, что после этих заявлений Ксения по неизвестной на то причине (если все, что говорит Клавдия не правда) перестала публиковать в личном микроблоге фотографии и ролики с младшей наследницей Теоной, на что тут же обратили внимание интернет-пользователи.

Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь Тею после заявления о подмене в роддоме

По мнению фолловеров, ведущая «Дома-2» попросту боится показывать младшую дочь, так как опасается очередных высказываний неизвестной женщины.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49

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