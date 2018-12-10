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Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и матери в Instagram

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова поделилась с поклонниками постом, который посвятила нелегкой женской судьбе, подробно рассказав о роли матери и домохозяйки. Теледива, также подчеркнула – утверждающие, что это легко-лгут.
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и матери в Instagram

В очередной раз известная телеведущая, поделилась с поклонниками откровениями в социальных сетях, на этот раз она подняла тему материнства. Анфиса Чехова рассказала, как тяжело ей дается быть хорошей мамой, а также заявила, что каждая женщина проходит через эти трудности. Звезда не верит тем, кто в своих постах пишет о том, что воспитание детей и организация собственного бизнеса дается им с легкостью.

Чехова подчеркнула, что в реальности никто не может избежать подобных трудностей, но большинство людей, почему-то, предпочитают их не разглашать. Сама Анфиса не считает, что о подобном стоит молчать, ведь воспитание детей – это всегда великий труд.

В этом посте актриса упрекнула и людей, считающих, что домохозяйки не устают, так, как ничем не занимаются. Ведь, по словам звезды, домохозяйка трудится точно так же, как и их мужья на работе.
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и матери в Instagram

Поклонники оказались полностью согласны с Анфисой Чеховой и поддержали ее комментариями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:06

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