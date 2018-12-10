Над Ладожским озером заметили несколько светящихся НЛО
Утром 5 декабря российские рыбаки сняли на видео несколько светящихся НЛО, хаотично двигавшихся над Ладожским озером. Интернет-пользователи уверены, в объектив камеры попали корабли пришельцев.
Как отмечают уфологи, в окрестностях озера, раскинувшегося на территории Ленобласти и Карелии, в последнее время очень часто замечают странные объекты. Кадры, снятые рыбаками, напугали интернет-пользователей, предположивших, что инопланетяне собираются атаковать Россию.
На ролике видно, как высоко в небе несколько светящихся огней передвигаются хаотично и очень быстро, а потом резко исчезает. Позже яркие НЛО зависают над Ладогой. Голос за кадром, комментируя увиденное, отмечает, что точки не похожи на отблески самолетов.
Как отмечают уфологи, в окрестностях озера, раскинувшегося на территории Ленобласти и Карелии, в последнее время очень часто замечают странные объекты. Кадры, снятые рыбаками, напугали интернет-пользователей, предположивших, что инопланетяне собираются атаковать Россию.
На ролике видно, как высоко в небе несколько светящихся огней передвигаются хаотично и очень быстро, а потом резко исчезает. Позже яркие НЛО зависают над Ладогой. Голос за кадром, комментируя увиденное, отмечает, что точки не похожи на отблески самолетов.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:00