АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в Великобритании

На юго-востоке Англии в графстве Хартфордшир родилась девочка с редкой патологией глаз. Медики Великобритании диагностировали у ребёнка колобому, или как ещё её называют «кошачьи глаза».
Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в Великобритании

Родители дали девочке имя Лилен Монар. Врачей встревожило, что первые пять дней после рождения ребёнок не открывал глаза. После проведённых обследований медики установили, что у младенца микрофтальмия, дефект меняющий форму радужной оболочки и он слепой.
Данная новость очень огорчила её родителей. Каждая из патологий глаз ребёнка редкая сама по себе, а у девочки их сразу несколько. Данная новость очень огорчила её родителей. По их словам, Лилиен играет со светящимися игрушками и часто улыбается, что хоть как-то «согревает их сердца».

Врачи отметили, что подозрения о последующих проблемах с глазами ребёнка у них присутствовали ещё в период беременности. Тревожные подозрения возникли при обследовании за несколько недель до родов, однако медики не знали тогда о масштабах данной проблемы.

Пока ещё медицина не продвинулась настолько, чтобы осуществить пересадку глазных яблок. В настоящий момент нет технологий способных извлечь орган у донора, не повредив зрительный нерв.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и
Над Ладожским озером заметили несколько
Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в
Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь
Жители Казахстана запечатлели на камеру
Филипп Киркоров намерен помочь Ольге Бузовой в
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер
Разгадать тайну эволюции жизни на Земле ученым
На звезду «Дома-2» Антона Гусева подали в суд
Татьяна Навка выходной день провела с семьей на
Дочь Кристины Орбакайте скрывает от нее письмо к
Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору
На YouTube-канале «Союзмультфильм» опубликована
Ученые: Автомобили распространяют семена
Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на
Екатерина Вилкова показала фото своих наследников
Ксения Собчак в Instagram принарядилась в
В Шатуре из-за утечки газа отравились дети
Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с
Ольга Бузова заставляет персонал называть себя
На Камчатке в квартире жилого дома обнаружили
Актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех
Безработный актер из Екатеринбурга снимется со
Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой
Александр Семчев борется с диабетом второго типа
На Тайване модель стала интернет-звездой после
Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что
Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того,
Просмотреть все новости