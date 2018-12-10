Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в Великобритании
На юго-востоке Англии в графстве Хартфордшир родилась девочка с редкой патологией глаз. Медики Великобритании диагностировали у ребёнка колобому, или как ещё её называют «кошачьи глаза».
Родители дали девочке имя Лилен Монар. Врачей встревожило, что первые пять дней после рождения ребёнок не открывал глаза. После проведённых обследований медики установили, что у младенца микрофтальмия, дефект меняющий форму радужной оболочки и он слепой.
Данная новость очень огорчила её родителей. Каждая из патологий глаз ребёнка редкая сама по себе, а у девочки их сразу несколько. Данная новость очень огорчила её родителей. По их словам, Лилиен играет со светящимися игрушками и часто улыбается, что хоть как-то «согревает их сердца».
Врачи отметили, что подозрения о последующих проблемах с глазами ребёнка у них присутствовали ещё в период беременности. Тревожные подозрения возникли при обследовании за несколько недель до родов, однако медики не знали тогда о масштабах данной проблемы.
Пока ещё медицина не продвинулась настолько, чтобы осуществить пересадку глазных яблок. В настоящий момент нет технологий способных извлечь орган у донора, не повредив зрительный нерв.
Родители дали девочке имя Лилен Монар. Врачей встревожило, что первые пять дней после рождения ребёнок не открывал глаза. После проведённых обследований медики установили, что у младенца микрофтальмия, дефект меняющий форму радужной оболочки и он слепой.
Данная новость очень огорчила её родителей. Каждая из патологий глаз ребёнка редкая сама по себе, а у девочки их сразу несколько. Данная новость очень огорчила её родителей. По их словам, Лилиен играет со светящимися игрушками и часто улыбается, что хоть как-то «согревает их сердца».
Врачи отметили, что подозрения о последующих проблемах с глазами ребёнка у них присутствовали ещё в период беременности. Тревожные подозрения возникли при обследовании за несколько недель до родов, однако медики не знали тогда о масштабах данной проблемы.
Пока ещё медицина не продвинулась настолько, чтобы осуществить пересадку глазных яблок. В настоящий момент нет технологий способных извлечь орган у донора, не повредив зрительный нерв.
В мире
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:52