Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в Великобритании





Родители дали девочке имя Лилен Монар. Врачей встревожило, что первые пять дней после рождения ребёнок не открывал глаза. После проведённых обследований медики установили, что у младенца микрофтальмия, дефект меняющий форму радужной оболочки и он слепой.Данная новость очень огорчила её родителей. Каждая из патологий глаз ребёнка редкая сама по себе, а у девочки их сразу несколько. Данная новость очень огорчила её родителей. По их словам, Лилиен играет со светящимися игрушками и часто улыбается, что хоть как-то «согревает их сердца».Врачи отметили, что подозрения о последующих проблемах с глазами ребёнка у них присутствовали ещё в период беременности. Тревожные подозрения возникли при обследовании за несколько недель до родов, однако медики не знали тогда о масштабах данной проблемы.Пока ещё медицина не продвинулась настолько, чтобы осуществить пересадку глазных яблок. В настоящий момент нет технологий способных извлечь орган у донора, не повредив зрительный нерв.