Филипп Киркоров намерен помочь Ольге Бузовой в конкурсе «Евровидение», если ее выберут

«Возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен» - отметил певец.





По словам Филиппа Бедросовича, если новоиспеченная артистка Ольга Бузова поедет на конкурс «Евровидение» он с удовольствием ей поможет в подготовке к нему.Недавно в Кремле состоялось торжество по случаю вручения Национальной музыкально премии «Виктория», которую получают избранные артисты, отличившиеся за текущий год. Членами судей всегда выступают известнейшие музыканты, репортеры и продюсеры, которым предстоит в полной мере оценить работу своих коллег и определиться с лидером.В этом году за кулисами знаменитости делились с журналистами последними сведениями и даже затронули грядущий музыкальный конкурс «Евровидение». Отметим, что совсем скоро телеканал «Россия-1» проведет эфир, в котором с помощью зрительского голосования будет выбран кандидат, который в 2019 году выступит на конкурсе «Евровидение» от России.Так как в социальных сетях уже не первый месяц обсуждают Ольгу Бузову и ее кандидатуру на «Евровидении», именно о ней журналисты спросили у Киркорова. По словам Филиппа Бедросовича, он не против того, чтобы Россию в грядущей конкурсе представляла поющая телеведущая и даже подчеркнул, что намерен помочь звезде, если ее выберут.Также Киркоров подчеркнул, что Бузова обладает всеми теми качествами, которые могут помочь ей одержать победу в конкурсе «Евровидение 2019».