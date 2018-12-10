Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер специально довел до слез ради кадра





Проценко пригласили на роль Мальвины, когда ей только исполнилось шесть лет. Девочка, узнав, что ей придется сниматься с пуделем, очень обрадовалась. Однако, как оказалось, Артемона играл мальчик. Для маленькой актрисы этот факт стал настоящим разочарованием.В сказке о Буратино и его друзьях, задействовали много детей. Съемочная группа делала все возможное, чтобы совместная работа знаменитых актеров и их юных коллег проходила без особых сложностей. Леонид Нечаев оказался очень требовательным режиссером и одинаково относился и к взрослым, и детям.Проценко вспомнила, как в одной из сцен, ей нужно было заплакать, но у нее никак не получалось выдавить из себя слезу. Не помогли даже специальные капли. В итоге режиссер прикрикнул на девочку, отметив, что она задерживает всю группу, которой приходится с ней возиться ради небольшого кадра. До этого с малышкой никто никогда не разговаривал на повышенных тонах, поэтому она очень испугалась и заплакала. Нечаев кивнул головой оператору, и так удалось снять необходимую сцену, но затем пришлось долго успокаивать маленькую актрису.