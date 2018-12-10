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Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер специально довел до слез ради кадра

Татьяна Проценко, исполнительница Мальвины в «Приключениях Буратино», рассказала, как на съемках сказки режиссер довел ее до слез. Леонид Нечаев специально кричал на юную актрису, чтобы она заплакала.
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер специально довел до слез ради кадра

Проценко пригласили на роль Мальвины, когда ей только исполнилось шесть лет. Девочка, узнав, что ей придется сниматься с пуделем, очень обрадовалась. Однако, как оказалось, Артемона играл мальчик. Для маленькой актрисы этот факт стал настоящим разочарованием.

В сказке о Буратино и его друзьях, задействовали много детей. Съемочная группа делала все возможное, чтобы совместная работа знаменитых актеров и их юных коллег проходила без особых сложностей. Леонид Нечаев оказался очень требовательным режиссером и одинаково относился и к взрослым, и детям.
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер специально довел до слез ради кадра

Проценко вспомнила, как в одной из сцен, ей нужно было заплакать, но у нее никак не получалось выдавить из себя слезу. Не помогли даже специальные капли. В итоге режиссер прикрикнул на девочку, отметив, что она задерживает всю группу, которой приходится с ней возиться ради небольшого кадра. До этого с малышкой никто никогда не разговаривал на повышенных тонах, поэтому она очень испугалась и заплакала. Нечаев кивнул головой оператору, и так удалось снять необходимую сцену, но затем пришлось долго успокаивать маленькую актрису.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:31

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