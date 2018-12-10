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Жители Казахстана запечатлели на камеру появление планеты Нибиру

Жители Казахстана запечатлели на горизонте несколько неизвестных светил и опубликовали снимок в Сети интернет. По их мнению, это признак разрастания загадочной планеты Нибиру.
Жители Казахстана запечатлели на камеру появление планеты Нибиру

Не так давно уфологи сделали заявление о том, что 16 декабря текущего года может случиться новый Апокалипсис, который не оставит человечеству шансов на выживание. Потому празднование Нового Года можно не планировать. Несмотря на то, что каждый день появляется все больше очевидцев необычных явлений на небе, скептики и ученые не спешат подтверждать данную теорию. По словам исследователей, Нибиру уже сменила свою траекторию. Теперь ее движение направлено в сторону Красной планеты, следовательно, на пути она может «встретить» Землю.
Жители Казахстана запечатлели на камеру появление планеты Нибиру

Эксперты заявляют, что на этот раз предсказания уфологов о гибели Голубой планеты могут оправдаться. Подтверждение тому являются практически ежедневные наводнения и землетрясения по всей планете Земля.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:42

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