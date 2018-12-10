На звезду «Дома-2» Антона Гусева подали в суд из-за оскорблений в Instagram





Несколько дней назад на страничке Гусева в Instagram появилась довольно неожиданная фотография, в которой он буквально поиздевался над полной женщиной, находящейся с ним в одном тренажерном зале.Как стало известно, с недавнего времени Антон начал заниматься консультацией людей, которые мечтают избавиться от лишних килограммов. Впрочем, последней «фишкой» телезнаменитости стали истории о том, какое чудо вытворяет детокс, то есть чистка организма.Гусев, который всегда стремился привлечь к своей персоне внимание, опубликовал в одном из Stories фотографию клиентки из своего фитнесс-клуба. На снимке полная женщина стоит на беговой дорожке. Свою публикацию Антон подписал, по его мнению, довольно комично. Только вот Елене - женщине на беговой дорожке так не показалось.По словам Елены, она стала жертвой рекламы звезды «Дома-2». Женщину возмущает то, что Гусев проявил неуважение к ее праву на частную жизнь. Также она отмечает, что после публикации Антона, о ней начала ходить в социальных сетях дурная слава.Более того, Елена подчеркивает, что из-за того, что Гусев отказался извиняться перед ней, она намерена не только разорвать контракт с фитнесс-клубом, но и наняла уже юриста, который поможет ей отстоят свои права на частную жизнь уже в суде.