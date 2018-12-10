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Разгадать тайну эволюции жизни на Земле ученым помогут спектрометры

Ученые воспользуются высокоточными спектрометрами, чтобы заполнить пробелы в знаниях об эволюционном развитии жизни на Земле. Для этого будет проведен космический эксперимент «Нуклон-2», в рамках которого в 2022 году на орбиту планеты эксперты запустят 48 устройств.

Разгадать тайну эволюции жизни на Земле ученым помогут спектрометры


Специалисты полагают, что эксперимент «Нуклон-2» позволит им выявить степень влияния радиации на биосферу Земли. Сотрудник МГУ им. Ломоносова Александр Марков, занимающий должность руководителя кафедры биологической эволюции, отмечает, что близкий взрыв сверхновой мог создать на планете необходимые условия для зарождения самых простейших организмов. Затем под воздействием радиации начали происходить мутации, которые могли оказать существенное влияние на эволюционное развитие.

Кроме того, ученые надеются, что им удастся собрать все необходимые данные для создания компьютерной модели с учетом условий, в которых могла бы появиться простейшая жизнь, а также механизма, ответственного за возникновение первого одноклеточного. Все научное оборудование было разработано в НИИ ядерной физики им. Скобельцына, на орбиту спектрометры будут доставлены спутником.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:16

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