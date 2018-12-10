Татьяна Навка выходной день провела с семьей на катке
Всемирно известная российская фигуристка Татьяна Навка в своем микроблоге рассказала о единственном выходном, который провела на льду. Выставив фотографии в Instagram, олимпийская чемпионка показала поклонникам, что даже отдых с семьей она проводит на коньках.
Знаменитая фигуристка Навка рассказала, что сейчас практически каждый день она проводит в тренировках, так, как готовится к новому ледовому шоу, где будет выступать в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Поэтому не удивительно, что даже свой выходной она провела на катке в окружении всей своей семьи.
Фотографию в социальной сети, где звезда находится в окружении свои самых родных людей, Татьяна подписала: «Как еще можно провести выходные человеку, который каждый день стоит на коньках? Ну конечно на льду с родными и любимыми. С семьей отправились в самое сердце столицы - ГУМ-каток, тем более что на коньках у нас стоят все с самого раннего возраста»
Знаменитая фигуристка Навка рассказала, что сейчас практически каждый день она проводит в тренировках, так, как готовится к новому ледовому шоу, где будет выступать в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Поэтому не удивительно, что даже свой выходной она провела на катке в окружении всей своей семьи.
Фотографию в социальной сети, где звезда находится в окружении свои самых родных людей, Татьяна подписала: «Как еще можно провести выходные человеку, который каждый день стоит на коньках? Ну конечно на льду с родными и любимыми. С семьей отправились в самое сердце столицы - ГУМ-каток, тем более что на коньках у нас стоят все с самого раннего возраста»
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:04