Татьяна Навка выходной день провела с семьей на катке





Знаменитая фигуристка Навка рассказала, что сейчас практически каждый день она проводит в тренировках, так, как готовится к новому ледовому шоу, где будет выступать в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Поэтому не удивительно, что даже свой выходной она провела на катке в окружении всей своей семьи.Фотографию в социальной сети, где звезда находится в окружении свои самых родных людей, Татьяна подписала: «Как еще можно провести выходные человеку, который каждый день стоит на коньках? Ну конечно на льду с родными и любимыми. С семьей отправились в самое сердце столицы - ГУМ-каток, тем более что на коньках у нас стоят все с самого раннего возраста»