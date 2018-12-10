Дочь Кристины Орбакайте скрывает от нее письмо к Деду Морозу
Известная российская певица Кристина Орбакайте в интервью рассказала о том, что ее дочь Клавдия держит в страшном секрете письмо Деду Морозу. Артистка призналась, что в ее детстве она не могла выбирать подарки.
Кристина Орбакайте стала гостьей ежегодной российской премии под названием «Виктория». В интервью одному из корреспондентов она рассказала, что ее наследница всегда тщательно скрывает от родителей письма с просьбой о подарках, которые она «отправляет» Деду Морозу. И на данный момент еще неизвестно, чего же хочет ребенок. Однако прошлогоднее письмо все же удалось отыскать, в нем девочка просила костюм главной героини из сказки «Золушка» и ее хрустальные туфельки. С облегчением певица вспоминает, что такой наряд они смогли найти, но это было не просто.
Кристина Орбакайте вспомнила и свое детство, где возможности родителей были скромнее. Ей в подарок преподносили костюмы Снегурочки, Мальвины или Белоснежки. И самое главное, их для своей внучки шила бабушка. Довольно часто они выручали лучше, чем одежда из «Детского мира».
Кристина Орбакайте стала гостьей ежегодной российской премии под названием «Виктория». В интервью одному из корреспондентов она рассказала, что ее наследница всегда тщательно скрывает от родителей письма с просьбой о подарках, которые она «отправляет» Деду Морозу. И на данный момент еще неизвестно, чего же хочет ребенок. Однако прошлогоднее письмо все же удалось отыскать, в нем девочка просила костюм главной героини из сказки «Золушка» и ее хрустальные туфельки. С облегчением певица вспоминает, что такой наряд они смогли найти, но это было не просто.
Кристина Орбакайте вспомнила и свое детство, где возможности родителей были скромнее. Ей в подарок преподносили костюмы Снегурочки, Мальвины или Белоснежки. И самое главное, их для своей внучки шила бабушка. Довольно часто они выручали лучше, чем одежда из «Детского мира».