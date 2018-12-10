Дочь Кристины Орбакайте скрывает от нее письмо к Деду Морозу

Кристина Орбакайте стала гостьей ежегодной российской премии под названием «Виктория». В интервью одному из корреспондентов она рассказала, что ее наследница всегда тщательно скрывает от родителей письма с просьбой о подарках, которые она «отправляет» Деду Морозу. И на данный момент еще неизвестно, чего же хочет ребенок. Однако прошлогоднее письмо все же удалось отыскать, в нем девочка просила костюм главной героини из сказки «Золушка» и ее хрустальные туфельки. С облегчением певица вспоминает, что такой наряд они смогли найти, но это было не просто.