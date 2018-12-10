Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору подарка на Новый Год





Сотрудники Роспотребнадзора советуют покупателям делать выбор в пользу продуктов с минимальным содержанием пищевых добавок, красителей и консервантов. Не рекомендуется для потребления детьми продукция, содержащая в составе косточки абрикоса или арахиса из-за их аллергенных свойств, а также конфеты с содержанием более 0.5 процентов этилового спирта. Отдельное внимание сотрудники советуют обратить на подарки с игрушкой и сладостями внутри коробки. Пищевая продукция должна быть запакованы отдельно и не контактировать с другими предметами.На сладкий стол эксперты рекомендуют выбирать шоколадные изделия. По их словам, шоколад содержит небольшое количество калия, кальция и фосфора, а также актиоксиданты, витамины и магний способствующий нейронов головного мозга. Помимо этого, рекомендован к употреблению зефир из-за своего натурального состава, в который входят в основном белок, сахар и желатин.Людям, сидящим на диете Роспотребнадзор рекомендует подавать на стол низкокалорийное галетное печенье вместо песочного.