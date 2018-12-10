АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору подарка на Новый Год

Накануне новогодних празднований Роспотребнадзор поделился некоторыми рекомендациями. Они касаются выбора сладостей для праздничного стола.
Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору подарка на Новый Год

Сотрудники Роспотребнадзора советуют покупателям делать выбор в пользу продуктов с минимальным содержанием пищевых добавок, красителей и консервантов. Не рекомендуется для потребления детьми продукция, содержащая в составе косточки абрикоса или арахиса из-за их аллергенных свойств, а также конфеты с содержанием более 0.5 процентов этилового спирта. Отдельное внимание сотрудники советуют обратить на подарки с игрушкой и сладостями внутри коробки. Пищевая продукция должна быть запакованы отдельно и не контактировать с другими предметами.

На сладкий стол эксперты рекомендуют выбирать шоколадные изделия. По их словам, шоколад содержит небольшое количество калия, кальция и фосфора, а также актиоксиданты, витамины и магний способствующий нейронов головного мозга. Помимо этого, рекомендован к употреблению зефир из-за своего натурального состава, в который входят в основном белок, сахар и желатин.

Людям, сидящим на диете Роспотребнадзор рекомендует подавать на стол низкокалорийное галетное печенье вместо песочного.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Главные новости
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и
Над Ладожским озером заметили несколько
Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в
Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь
Жители Казахстана запечатлели на камеру
Филипп Киркоров намерен помочь Ольге Бузовой в
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер
Разгадать тайну эволюции жизни на Земле ученым
На звезду «Дома-2» Антона Гусева подали в суд
Татьяна Навка выходной день провела с семьей на
Дочь Кристины Орбакайте скрывает от нее письмо к
Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору
На YouTube-канале «Союзмультфильм» опубликована
Ученые: Автомобили распространяют семена
Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на
Екатерина Вилкова показала фото своих наследников
Ксения Собчак в Instagram принарядилась в
В Шатуре из-за утечки газа отравились дети
Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с
Ольга Бузова заставляет персонал называть себя
На Камчатке в квартире жилого дома обнаружили
Актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех
Безработный актер из Екатеринбурга снимется со
Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой
Александр Семчев борется с диабетом второго типа
На Тайване модель стала интернет-звездой после
Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что
Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того,
Просмотреть все новости