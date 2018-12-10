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На YouTube-канале «Союзмультфильм» опубликована 9-я серия «Простоквашино»

На официальном YouTube-канале российской киностудии «Союзмультфильм» уже можно увидеть новый 9-й эпизод мультсериала «Простоквашино» под названием «Мама и тама». На этот раз герои стали выяснять между собой отношения.
На YouTube-канале «Союзмультфильм» опубликована 9-я серия «Простоквашино»

Недопонимание началось с того, как в деревню Простоквашино решили наведаться родители Дяди Федора. И не с пустыми руками, а с подарками для младшей дочери Веры Павловны и для ее маленького друга по имени Тама-тама. Однако презенты несколько удивят остальных членов семьи. Главной темой серии станет решение такой проблемы.
Не так давно мы писали о том, что у одного из главных героев мультфильма почтальона Печкина появится дама сердца. Однако на экранах зритель сможет увидеть новую историю лишь в начале следующего 2019 года.

Режиссером последнего эпизода «Простоквашино» выступила Евгения Жиркова, которая не так давно стала лауреатом американской премии Short Story Film Festival.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:43

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