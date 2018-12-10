Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на канале «Россия-1» с Евгением Петросяном

«И тут Бузова! Куда не посмотришь везде она!» - написала одна из подписчиц Петросяна.

Не секрет, что поклонники до сих пор не пришли в себя после новости о том, что Евгений Петросян и Елена Степанова развелись. По-прежнему многие из них верят, что повлияла на расставание знаменитостей 29-летняя ассистентка юмориста Татьяна Бурхунова.Одно время общественность даже подозревала, что девушка ждет ребенка от Евгения Вагановича. Впрочем, ведущий «Смехопанорамы» всех обошел. Вполне вероятно, что Татьяна, которая в мире шоу-бизнеса мало кому знакома, не удовлетворила требования звезды, и артист решил «хайпонуть» на другой, куда обсуждаемой особе – Ольге Бузовой.Несколько часов назад Петросян разместил у себя на страничке в Instagram серию свежих фотографий, на которых он запечатлен с новоиспеченной артисткой. Под снимками Евгений Ваганович подчеркнул, что ему надоели слухи и все подробности его фанаты узнают в новогоднюю ночь на телеканале «Россия-1».Фотографии юмориста и его пост под ними дали повод интернет-пользователям заподозрить, что в этом году артисту будет помогать вести новогодний огонек ведущая «Дома-2», что не удивительно, ведь в последнее время Бузову приглашают практически на все телеканалы и передачи.