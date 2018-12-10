АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на канале «Россия-1» с Евгением Петросяном

В Сети появилась информация, что новогодний «Голубой огонек» на телеканале «Россия-1» будет вести телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова и разведенный Евгений Петросян.

Не секрет, что поклонники до сих пор не пришли в себя после новости о том, что Евгений Петросян и Елена Степанова развелись. По-прежнему многие из них верят, что повлияла на расставание знаменитостей 29-летняя ассистентка юмориста Татьяна Бурхунова.

Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на канале «Россия-1» с Евгением Петросяном

Одно время общественность даже подозревала, что девушка ждет ребенка от Евгения Вагановича. Впрочем, ведущий «Смехопанорамы» всех обошел. Вполне вероятно, что Татьяна, которая в мире шоу-бизнеса мало кому знакома, не удовлетворила требования звезды, и артист решил «хайпонуть» на другой, куда обсуждаемой особе – Ольге Бузовой.

Несколько часов назад Петросян разместил у себя на страничке в Instagram серию свежих фотографий, на которых он запечатлен с новоиспеченной артисткой. Под снимками Евгений Ваганович подчеркнул, что ему надоели слухи и все подробности его фанаты узнают в новогоднюю ночь на телеканале «Россия-1».

Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на канале «Россия-1» с Евгением Петросяном

Фотографии юмориста и его пост под ними дали повод интернет-пользователям заподозрить, что в этом году артисту будет помогать вести новогодний огонек ведущая «Дома-2», что не удивительно, ведь в последнее время Бузову приглашают практически на все телеканалы и передачи.

«И тут Бузова! Куда не посмотришь везде она!» - написала одна из подписчиц Петросяна.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Акинфеев возглавил десятку самых известных
Звезда «Дома-2» Валерия Фрост назвала своих
Анфиса Чехова рассказала о жизни домохозяйки и
Над Ладожским озером заметили несколько
Ребёнок с «кошачьими глазами» родился в
Ксения Бородина перестала показывать младшую дочь
Жители Казахстана запечатлели на камеру
Филипп Киркоров намерен помочь Ольге Бузовой в
Маленькую Мальвину Татьяну Проценко режиссер
Разгадать тайну эволюции жизни на Земле ученым
На звезду «Дома-2» Антона Гусева подали в суд
Татьяна Навка выходной день провела с семьей на
Дочь Кристины Орбакайте скрывает от нее письмо к
Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору
На YouTube-канале «Союзмультфильм» опубликована
Ученые: Автомобили распространяют семена
Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на
Екатерина Вилкова показала фото своих наследников
Ксения Собчак в Instagram принарядилась в
В Шатуре из-за утечки газа отравились дети
Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с
Ольга Бузова заставляет персонал называть себя
На Камчатке в квартире жилого дома обнаружили
Актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех
Безработный актер из Екатеринбурга снимется со
Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой
Александр Семчев борется с диабетом второго типа
На Тайване модель стала интернет-звездой после
Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что
Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того,
Просмотреть все новости