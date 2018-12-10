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Ученые: Автомобили распространяют семена инвазивных растений

Ученые установили, что автомобили способствуют разносу семян инвазивных растений, вызывающих тяжелую реакцию у аллергиков. По словам специалистов, семена сорняка Полыннолистной амброзии, разбросанные вдоль трассы, при помощи транспортных средств могут перемещаться на расстояние свыше 70 метров.

Ученые: Автомобили распространяют семена инвазивных растений


Согласно российскому законодательству Полыннолистная амброзия запрещена к ввозу по причине того, что является опасным растением, однако проникнуть на территорию страны сорняк может самостоятельно. Сотрудник Берлинского технического университета Андреас Лемке вместе с коллегами провел эксперимент, в рамках которого флуоресцентной краской были окрашены семена амброзии. Затем их пытались найти с помощью ультрафиолетовой подсветки. За 48 часов семена успели переместиться от исходного места на 71 метр.

Эксперты отмечают, что в обычных условиях семена Полыннолистной амброзии не могут самостоятельно распространяться. Обычно они находятся в метре от материнского растения. Однако двухгодичные наблюдения за наиболее изолированными популяциями амброзии позволили установить, что семена сорняка, упавшие на край дороги даже при относительно слабом дорожном трафике способны переместиться на большое расстояние.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:32

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