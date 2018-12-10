Ксения Собчак в Instagram принарядилась в леопардовое пальто
Бывшая телеведущая «Дома-2» Ксения Собчак продемонстрировала в личном микроблоге неудачный наряд.
По мнению большинства читателей, леопардовое пальто состарило телезнаменитость как минимум на двадцать лет.
Не секрет, что зачастую леопардовый принт воспринимают, как признал дешевой дрянной вещи, которую выбирают те девушки и женщины, у которых напрочь отсутствует чувство вкуса и стиля. Впрочем, с каждым годом тенденции в мире моды меняются и то, что раньше было неприемлемым, становиться шокирующим и необыкновенным.
Вполне вероятно, что когда Собчак продемонстрировала у себя на страничке в Instagram свое новое модное пальто, которое она приобрела на днях, не всем ее поклонникам пришелся по душе этот наряд, а некоторые и вовсе подчеркнули, что Ксения выбрав верхнюю одежду с леопардовым принтом своими же руками состарила себя.
По мнению интернет-пользователей, эпатажная журналистка «опустилась» в их глазах, когда решила приобрести такое пальто, ведь оно смотрится очень пошлым. Кое-кто их читателей сравнил Собчак с Любовью Успенской, отметив, что неудачных нарядов в гардеробах у звезд уж точно не должно быть.
По мнению большинства читателей, леопардовое пальто состарило телезнаменитость как минимум на двадцать лет.
Не секрет, что зачастую леопардовый принт воспринимают, как признал дешевой дрянной вещи, которую выбирают те девушки и женщины, у которых напрочь отсутствует чувство вкуса и стиля. Впрочем, с каждым годом тенденции в мире моды меняются и то, что раньше было неприемлемым, становиться шокирующим и необыкновенным.
Вполне вероятно, что когда Собчак продемонстрировала у себя на страничке в Instagram свое новое модное пальто, которое она приобрела на днях, не всем ее поклонникам пришелся по душе этот наряд, а некоторые и вовсе подчеркнули, что Ксения выбрав верхнюю одежду с леопардовым принтом своими же руками состарила себя.
По мнению интернет-пользователей, эпатажная журналистка «опустилась» в их глазах, когда решила приобрести такое пальто, ведь оно смотрится очень пошлым. Кое-кто их читателей сравнил Собчак с Любовью Успенской, отметив, что неудачных нарядов в гардеробах у звезд уж точно не должно быть.
«Это что такое Вы на себя надели? Ксения, мне всегда нравился Ваш вкус, но Это..Кошмар», «Собчак, больше не надевай это пальто, а лучше и вовсе выбрось его на помойку», «Ксения, это пальто состарило Вас лет на 20 как минимум! Разве Вы сами этого не видите?» - продолжают писать в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11