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Ксения Собчак в Instagram принарядилась в леопардовое пальто

Бывшая телеведущая «Дома-2» Ксения Собчак продемонстрировала в личном микроблоге неудачный наряд.

По мнению большинства читателей, леопардовое пальто состарило телезнаменитость как минимум на двадцать лет.

Ксения Собчак в Instagram принарядилась в леопардовое пальто

Не секрет, что зачастую леопардовый принт воспринимают, как признал дешевой дрянной вещи, которую выбирают те девушки и женщины, у которых напрочь отсутствует чувство вкуса и стиля. Впрочем, с каждым годом тенденции в мире моды меняются и то, что раньше было неприемлемым, становиться шокирующим и необыкновенным.

Вполне вероятно, что когда Собчак продемонстрировала у себя на страничке в Instagram свое новое модное пальто, которое она приобрела на днях, не всем ее поклонникам пришелся по душе этот наряд, а некоторые и вовсе подчеркнули, что Ксения выбрав верхнюю одежду с леопардовым принтом своими же руками состарила себя.

Ксения Собчак в Instagram принарядилась в леопардовое пальто

По мнению интернет-пользователей, эпатажная журналистка «опустилась» в их глазах, когда решила приобрести такое пальто, ведь оно смотрится очень пошлым. Кое-кто их читателей сравнил Собчак с Любовью Успенской, отметив, что неудачных нарядов в гардеробах у звезд уж точно не должно быть.

«Это что такое Вы на себя надели? Ксения, мне всегда нравился Ваш вкус, но Это..Кошмар», «Собчак, больше не надевай это пальто, а лучше и вовсе выбрось его на помойку», «Ксения, это пальто состарило Вас лет на 20 как минимум! Разве Вы сами этого не видите?» - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11

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