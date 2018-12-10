В Шатуре из-за утечки газа отравились дети
В поселке Шатур произошла поломка газового оборудования. В ходе инцидента пострадала проживающая в квартире семья, среди них двое детей.
В подмосковном поселке Шатур в квартире жилого дома случилась утечка газа. В ходе инцидента четверо людей получили отравление, среди них две детей. По информации сотрудников МЧС, всех жителей квартиры доставили в больницу для оказания надлежащей помощи.
В подмосковном поселке Шатур в квартире жилого дома случилась утечка газа. В ходе инцидента четверо людей получили отравление, среди них две детей. По информации сотрудников МЧС, всех жителей квартиры доставили в больницу для оказания надлежащей помощи.
Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 09:54