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В Шатуре из-за утечки газа отравились дети

В поселке Шатур произошла поломка газового оборудования. В ходе инцидента пострадала проживающая в квартире семья, среди них двое детей.
В Шатуре из-за утечки газа отравились дети

В подмосковном поселке Шатур в квартире жилого дома случилась утечка газа. В ходе инцидента четверо людей получили отравление, среди них две детей. По информации сотрудников МЧС, всех жителей квартиры доставили в больницу для оказания надлежащей помощи.



 
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Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 09:54

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