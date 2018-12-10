АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с бессонной ночью

Гастрольное турне Светланы Лободы завершилось грандиозным концертом в Минске. Певица обнародовала в Instagram-микроблоге подборку фото и видео своего выступления в столице Белоруссии и сравнила его с бессонной ночью.
Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с бессонной ночью

После нее, добавила знаменитость, всегда чувствуешь невероятную усталость, опустошение, и, в то же время, огромное счастье. Ради таких «бессонных ночей» с непередаваемыми эмоциями Лобода готова давать концерты и радовать публику, как можно чаще.

Поклонники звезды восторженно отозвались о ее выступлении в Минске. Многие фанаты назвали шоу, собравшее полный зал, впечатляющим и непревзойденным. Артистка выложилась на «все 100%», устроив для публики настоящий музыкальный праздник, а также зарядила его своей энергией и позитивом.
Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с бессонной ночью

Некоторые подписчики обратили внимание на костюм Лободы, показавшийся им похожим на одеяние Бейонсе. Певице посоветовали сменить стилистов, занимающихся плагиатом в подборе для нее сценического образа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Автомобили распространяют семена
Ольга Бузова будет вести новогодний огонёк на
Екатерина Вилкова показала фото своих наследников
Ксения Собчак в Instagram принарядилась в
В Шатуре из-за утечки газа отравились дети
Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с
Ольга Бузова заставляет персонал называть себя
На Камчатке в квартире жилого дома обнаружили
Актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех
Безработный актер из Екатеринбурга снимется со
Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой
Александр Семчев борется с диабетом второго типа
На Тайване модель стала интернет-звездой после
Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что
Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того,
Саша Савельева предоставила интернет-аудитории
Ученые из США рассказали о факторах,
Под Астраханью герою фильма «В бой идут одни
Дарья Пынзарь похвасталась своей стройной фигурой
«Я сделал предложение Марине не ради «Человека
Жители Великобритании приняли Венеру за
В 2019 году iPhone от Apple не получит новый
«Маленькая нога» оказался древнейшим предком
Ирландка разочарована в браке с 300-летним
У некоторых седанов BMW E60 M5 обнаружили скрытый
Ученые создали лекарство от слепоты,
Назван ТОП-5 самых лучших гибридных автомобилей
В Мадриде состоялся благотворительный забег семи
Выступление десятилетней победительницы
В Facebook ввели запрет на публикацию
Просмотреть все новости