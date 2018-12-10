Светлана Лобода сравнила свой концерт в Минске с бессонной ночью

После нее, добавила знаменитость, всегда чувствуешь невероятную усталость, опустошение, и, в то же время, огромное счастье. Ради таких «бессонных ночей» с непередаваемыми эмоциями Лобода готова давать концерты и радовать публику, как можно чаще.Поклонники звезды восторженно отозвались о ее выступлении в Минске. Многие фанаты назвали шоу, собравшее полный зал, впечатляющим и непревзойденным. Артистка выложилась на «все 100%», устроив для публики настоящий музыкальный праздник, а также зарядила его своей энергией и позитивом.Некоторые подписчики обратили внимание на костюм Лободы, показавшийся им похожим на одеяние Бейонсе. Певице посоветовали сменить стилистов, занимающихся плагиатом в подборе для нее сценического образа.