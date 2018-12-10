Екатерина Вилкова показала фото своих наследников в Instagram





В день именин жены знаменитый актер преподнёс супруге сюрприз. В создании сказки для Екатерины Вилковой Илье Любимову помогали дети. Дочка и сын звездной пары приготовили для мамы сделанные своими руками открытки, а супруг вручил виновнице торжества букет из воздушных шариков.Фотографиями с празднования своих именин Екатерина заполнила свою страничку в социальных сетях. Опубликованные актрисой сюжеты подчеркивают царящую в семье атмосферу любви и идиллии.Поклонники пары не перестают обсуждать отношения Екатерины и Ильи. Воспитывая двух детей, они остаются востребованными и популярными в своей профессии, а укрепившиеся отношения несут в себе романтику, которая, у большинства пар, бывает только в начале отношений.Детей пара Вилкова-Любимов воспитывают в любви и понимании, без особой строгости. Несмотря на то что дети посещают обычный государственный детсад, а каникулы и выходные проводят не на курортах, а у бабушки на даче под Нижним Новгородом, Екатерина все равно балует их постоянными покупками новых игрушек. Актриса признается, что во время походов по магазинам, не может отказать Павле и Петру в любой их просьбе.Екатерина Вилкова называет Илью Любимов не иначе, как «самый крутой мужик», а своего сынишку, папиной копией и «самым крутым маленьким мужиком».