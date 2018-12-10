На Камчатке в квартире жилого дома обнаружили тело беременной многодетной матери
В Петропавловске-Камчатском правоохранители обнаружили тело беременной многодетной матери в квартире жилого дома. В настоящий момент проводится досудебное расследование.
8 декабря в апартаментах жилого дома в Петропавловске-Камчатском мужчина увидел в ванной повешенную 27-летнюю сожительницу и вызвал полицию. В данном помещении она снимала комнату. У женщины осталось четверо детей и сейчас принимается решение об их опеке. Пока они находятся у своей бабушки.
О погибшей женщине положительно отзываются соседи и знакомые, а её жилищные условия соответствуют всем нормам.
В настоящее время СК устанавливает детали случившегося и выясняет обстоятельства происшествия. Дело взято на повышенный контроль.
8 декабря в апартаментах жилого дома в Петропавловске-Камчатском мужчина увидел в ванной повешенную 27-летнюю сожительницу и вызвал полицию. В данном помещении она снимала комнату. У женщины осталось четверо детей и сейчас принимается решение об их опеке. Пока они находятся у своей бабушки.
О погибшей женщине положительно отзываются соседи и знакомые, а её жилищные условия соответствуют всем нормам.
В настоящее время СК устанавливает детали случившегося и выясняет обстоятельства происшествия. Дело взято на повышенный контроль.
Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 09:39