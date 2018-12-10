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Актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех автомобилей

В Москве Mercedes скандально известного актера Алексея Панина попал в ДТП, столкнувшись с двумя такси. Об этом было сообщено Telegram-каналом Mush.

Актер Алексей Панин попал в ДТП с участием трех автомобилей


Транспортное происшествие случилось на улице Подвойского. Изначально аварию спровоцировали две машины такси, после чего в них врезался Mercedes с Паниным. Отмечается, что актер в момент столкновения находился не за рулем, а в салоне немецкого автомобиля. В результате столкновения Панин сильно ударился головой. На место транспортного происшествия прибыла скорая помощь и сотрудники ГАИ, которые сейчас пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Российский актер Алексей Панин известен по таким сериалам и фильмам, как «Бригада», «Солдаты», «Жмурки» и «Грозное время». В течение продолжительного периода актера почти не приглашали никуда сниматься, поэтому Панин решил напомнить о себе эпатажным поведением на публике и скандальными выходками.



 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:32

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