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Безработный актер из Екатеринбурга снимется со Стейтемом в фильме Гая Ричи

Безработного екатеринбургского актера Леона Янина британский режиссер Гай Ричи пригласил на кастинг фильма с Джейсоном Стейтемом. Постановщик картин был удовлетворен ответным видео Янина, которое тот прислал в рамках челленджа, объявленного Стейтемом у себя в Instagram.

Безработный актер из Екатеринбурга снимется со Стейтемом в фильме Гая Ричи


Уралец записал фрагмент силовых тренировок, как он приседает вместе с зимней резиной. Данный ролик он отправил актеру, а сам стал дожидаться ответа Гая Ричи, представители которого связались с Леоном Яниным и предложили тому пройти кастинг. Если Янину удастся проявить себя на пробах в следующем году, то он имеет все шансы сыграть в роли «плохого русского». После общения с продюсерами актер подписал необходимые бумаги и сейчас ждет сценария.

Стоит отметить, что два года назад Леон Янин отправлял заявку на участие в новом фильме про Джеймса Бонда, однако приглашения от создателей «бондианы» так и не последовало. Уральский актер пытался заполучить место в сериале «Реальные пацаны», его пригласили на съемки, но они в самый последний момент были отложены, из-за чего контракт с Яниным оказался сорванным. Фактически, сейчас актер находится в статусе безработного.



 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:07

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