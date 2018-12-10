Безработный актер из Екатеринбурга снимется со Стейтемом в фильме Гая Ричи





Уралец записал фрагмент силовых тренировок, как он приседает вместе с зимней резиной. Данный ролик он отправил актеру, а сам стал дожидаться ответа Гая Ричи, представители которого связались с Леоном Яниным и предложили тому пройти кастинг. Если Янину удастся проявить себя на пробах в следующем году, то он имеет все шансы сыграть в роли «плохого русского». После общения с продюсерами актер подписал необходимые бумаги и сейчас ждет сценария.Стоит отметить, что два года назад Леон Янин отправлял заявку на участие в новом фильме про Джеймса Бонда, однако приглашения от создателей «бондианы» так и не последовало. Уральский актер пытался заполучить место в сериале «Реальные пацаны», его пригласили на съемки, но они в самый последний момент были отложены, из-за чего контракт с Яниным оказался сорванным. Фактически, сейчас актер находится в статусе безработного.