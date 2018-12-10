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Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой

Восемь месяцев назад у Александра Ширвиндта родилась третья правнучка. Несмотря на то, что малышка появилась на свет еще весной, артист рассказал о событии только сейчас.
Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой

Хотя, средства массовой информации периодически сообщают о разводе знаменитого артиста, все это оказывается лишь сплетнями. Александр Анатольевич вмести со своей супругой счастливо живут 60 лет. Вмести они вырастили сына и внуков, а теперь помогают растить и правнуков, которых недавно стало три.

Мэтр театра и кино, несмотря на свой солидный возраст, ведет активный способ жизни, поражая своими задором и бодростью. Ширвиндт в свои 84-года продолжает активно снимается в фильмах и играть на сцене театра.
Александр Ширвиндт в третий раз стал прадедушкой

Александр Ширвиндт, вмести со своей супругой Натальей Белоусовой принимают большее участие в воспитании правнуков, а особенно самой маленькой, восьмимесячной Иринки.
Жена артиста рассказала журналистам, что этот год для их семьи стал чудесным, состоящим из приятных забот и хлопот. О своем муже Наталья Николаевна отозвалась, как о хорошем и очень заботливом главе семьи.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:00

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