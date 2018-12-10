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На Тайване модель стала интернет-звездой после того, как помогла маме продавать рыбу

На Тайване модель стала звездой интернет-пространства после того, как помогла маме реализовывать рыбу на рынке. Об этом сообщило зарубежное издание Shanghai.ist.

На Тайване модель стала интернет-звездой после того, как помогла маме продавать рыбу

Во время совершения покупок на рынке один из пользователей Facebook сфотографировал девушку за прилавком и затем опубликовал снимок в социальной сети. В комментарии к своему посту он в шуточной форме обратился к своей маме со словами о том, что впредь будет ходить за рыбой вместе с ней. Юзеры пришли в восторг от увиденного фото.

Как выяснилось немного позже, девушке, запечатленной на фотографии, 26 лет. Она работает в модельном бизнесе. В Facebook у нее насчитывается 60 тысяч фолловеров. В тот день, когда ее сняли на фотокамеру, она выступала в роли помощницы своей матери. Примечательно, что модель нередко помогает самому родному человеку и следит, чтобы мама не сильно уставала на работе.

На Тайване модель стала интернет-звездой после того, как помогла маме продавать рыбу

Обнаружив пост со своим снимком в социальной сети, девушка выразила благодарность интернет-аудитории за комплименты в свой адрес. Также она пообещала, что на следующий день снова придет на рынок продавать рыбу. Тогда комментаторы предположили, что по этой причине на торговой площади будет особенно многолюдно. Их «пророчество» сбылось. Днем позже у прилавка, за которым торговала модель, собралась уйма народу. Одни граждане действительно покупали морепродукты, а другие снимали продавщицу на камеры своих гаджетов.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:43

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