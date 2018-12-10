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Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что слухи о ее новом избраннике не соответствуют действительности

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова разместила в своем микроблоге в сети Instagram видеообращение к интернет-аудитории. В нём артистка заявила, что все слухи о ее новом избраннике не соответствуют действительности. Также в ролике прозвучала ее просьба к почитателям , которая заключалась в том, чтобы они не вмешивались в ее личную жизнь.

Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что слухи о ее новом избраннике не соответствуют действительности

Анастасия Волочкова посчитала нужным не оставлять без внимания сообщения о, якобы, произошедших переменах на личном «фронте», которые с недавнего времени распространяются некоторыми СМИ. По ее словам, эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Знаменитость предположила, что отдельные представители масс-медиа публиковали неправдивые данные для собственного пиара.

Решив расставить все точки над i, Анастасия Волочкова заявила, что с мужчиной, которого сейчас обсуждают в сети, у нее нет никакой любовной связи. Ее кавалер не является сотрудником секьюрити-компании, также он не работает и в косметологическом салоне. У него нет детей, и он не бросил законную супругу ради звезды российского балета. Вся информация, распространяющаяся среди общественности, основана на слухах, и это должно прекратиться.

Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что слухи о ее новом избраннике не соответствуют действительности

Также балерина попросила поклонников не вмешиваться в ее личное пространство. Она отметила, что из-за плотного рабочего графика у нее нет времени вступать в дебаты с фолловерами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

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