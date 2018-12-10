Анастасия Волочкова заявила в Instagram, что слухи о ее новом избраннике не соответствуют действительности

Анастасия Волочкова посчитала нужным не оставлять без внимания сообщения о, якобы, произошедших переменах на личном «фронте», которые с недавнего времени распространяются некоторыми СМИ. По ее словам, эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Знаменитость предположила, что отдельные представители масс-медиа публиковали неправдивые данные для собственного пиара.Решив расставить все точки над i, Анастасия Волочкова заявила, что с мужчиной, которого сейчас обсуждают в сети, у нее нет никакой любовной связи. Ее кавалер не является сотрудником секьюрити-компании, также он не работает и в косметологическом салоне. У него нет детей, и он не бросил законную супругу ради звезды российского балета. Вся информация, распространяющаяся среди общественности, основана на слухах, и это должно прекратиться.Также балерина попросила поклонников не вмешиваться в ее личное пространство. Она отметила, что из-за плотного рабочего графика у нее нет времени вступать в дебаты с фолловерами.