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Саша Савельева предоставила интернет-аудитории новый повод для обсуждения ее беременности

Недавно певица Саша Савельева предоставила интернет-аудитории новый повод для обсуждения. На съемках одного из новогодних шоу публика увидела у нее заметно округлившийся живот, что спровоцировало появление слухов о том, что артистка скоро станет мамой.

Саша Савельева предоставила интернет-аудитории новый повод для обсуждения ее беременности

Солистка девичьего коллектива «Фабрика» Саша Савельева на протяжении нескольких лет замужем за популярным актером Кириллом Сафоновым. В прессе периодически появляются сообщения о скором пополнении в звездной семье, а почитатели знаменитостей с нетерпением ожидают это событие.

Теперь у фанатов появился очередной повод предположить, что Саша Савельева беременна. Фотограф-любитель сфотографировал певицу в тот момент, когда она покидала предновогодние съемки. На снимке можно заметить, что ее формы немного изменились. Пока что исполнительница никак не прокомментировала появившиеся слухи о своем «интересном положении».

Тем не менее, на днях Саша Савельева опубликовала в Instagram свое фото с недавнего мероприятия, на котором ее фигура все такая же стройная, как и раньше. По мнению некоторых СМИ, артистка или скрывает свою беременность от общественности и редактирует фотографии, или вовсе не беременна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:14

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