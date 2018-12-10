Саша Савельева предоставила интернет-аудитории новый повод для обсуждения ее беременности

Солистка девичьего коллектива «Фабрика» Саша Савельева на протяжении нескольких лет замужем за популярным актером Кириллом Сафоновым. В прессе периодически появляются сообщения о скором пополнении в звездной семье, а почитатели знаменитостей с нетерпением ожидают это событие.Теперь у фанатов появился очередной повод предположить, что Саша Савельева беременна. Фотограф-любитель сфотографировал певицу в тот момент, когда она покидала предновогодние съемки. На снимке можно заметить, что ее формы немного изменились. Пока что исполнительница никак не прокомментировала появившиеся слухи о своем «интересном положении».Тем не менее, на днях Саша Савельева опубликовала в Instagram свое фото с недавнего мероприятия, на котором ее фигура все такая же стройная, как и раньше. По мнению некоторых СМИ, артистка или скрывает свою беременность от общественности и редактирует фотографии, или вовсе не беременна.