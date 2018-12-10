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Александр Семчев борется с диабетом второго типа – последствием ожирения

Популярный актер Александр Семчев на протяжении многих лет стремился избавиться от лишнего веса, но теперь, когда ему наконец-то это удалось, он вынужден бороться с последствием ожирения – диабетом второго типа. По словам знаменитости, в лечении опасного заболевания ему удалось достичь определенных успехов, но полное выздоровление еще впереди.

Александр Семчев борется с диабетом второго типа – последствием ожирения

Актер рассказал, что масса его тела достигала 200 килограммов, а порцию пищи можно было сравнить с объемом аквариума. В стремлении похудеть Александр Семчев испробовал многие методики, однако они не дали результатов. Тогда артист исключил из своего питания продукты с высокой калорийностью, и несколько месяцев его меню состояло только лишь из овощей. Так он избавился от 40 килограммов.

Александр Семчев признался, что ожирение стало отрицательно влиять на его карьеру. Предложения о съемках не поступали, а друзья по этому поводу шутили, что он превращается в мультипликационного персонажа, и под него специально нужно писать роли. По словам актера, эта ситуация послужила одним главных стимулов на пути к избавлению от избыточного веса.

После похудения изменения во внешности Александра Семчева были поразительными: он стал носить не 72-й размер одежды, а 62-й. Однако многие почитатели отметили, что теперь их кумир приобрел болезненный внешний вид. Сам же актер признался, что его самочувствие улучшилось, а именно из-за полноты и нездорового питания у него появился диабет второго типа. По его словам, в настоящее время болезнь отступила, но полностью он еще не вылечился.

Александр Семчев борется с диабетом второго типа – последствием ожирения

Сейчас Александр Семчев находится в ожидании новых предложений по работе и рассчитывает на то, что снова обретет былую популярность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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