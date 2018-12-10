Дарья Пынзарь похвасталась своей стройной фигурой в купальнике

«Тянитесь к солнцу! Я в прямом смысле! Как-то в последнее время я забыла о «потягушках», а ведь это очень полезно! Обратите внимание на то, что детки с младенчества каждый раз потягиваются и коты тоже… они точно не дураки, знают, что это спасение для позвоночника, а мы забываем. Тянемся каждый день! В идеале вообще турник дома повесить!», - написала блондинка.





На своей странице в социальной сети Instagram Даша с завидной регулярностью публикует фотографии в купальниках, не боясь продемонстрировать подписчикам свою фигуру, которая перенесла двое родов.И надо сказать, что бывшая звезда реалити-шоу действительно замечательно выглядит, ее тело подтянуто, а на лице практически нет морщин, что очень поражает многих поклонников, они восхищаются ею и не упускают шанса попросить рассказать, как добиться таких результатов.Иногда Пынзарь делится советами по уходу за фигурой и лицом, иногда рассказывает о своем рационе, а бывает, даже показывает свои тренировки. Так, к примеру, на днях она порекомендовала фанатам ежедневно потягиваться.Стоит отметить, что многие пользователи сети поблагодарили Дашу за напоминание и пообещали начинать свой день с «потягушек», согласившись, что это действительно очень полезно для позвоночника, особенно тем, у кого сидячая работа.