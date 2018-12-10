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Дарья Пынзарь похвасталась своей стройной фигурой в купальнике

Многие зрители телепроекта «Дом-2», которые следят за жизнью экс-участницы Дарьи Пынзарь, знают, что девушка является примерной женой, воспитывает двоих прекрасных сыновей и уже больше года живет в Турции.

На своей странице в социальной сети Instagram Даша с завидной регулярностью публикует фотографии в купальниках, не боясь продемонстрировать подписчикам свою фигуру, которая перенесла двое родов.

Дарья Пынзарь похвасталась своей стройной фигурой в купальнике

И надо сказать, что бывшая звезда реалити-шоу действительно замечательно выглядит, ее тело подтянуто, а на лице практически нет морщин, что очень поражает многих поклонников, они восхищаются ею и не упускают шанса попросить рассказать, как добиться таких результатов.

Иногда Пынзарь делится советами по уходу за фигурой и лицом, иногда рассказывает о своем рационе, а бывает, даже показывает свои тренировки. Так, к примеру, на днях она порекомендовала фанатам ежедневно потягиваться.

Дарья Пынзарь похвасталась своей стройной фигурой в купальнике

«Тянитесь к солнцу! Я в прямом смысле! Как-то в последнее время я забыла о «потягушках», а ведь это очень полезно! Обратите внимание на то, что детки с младенчества каждый раз потягиваются и коты тоже… они точно не дураки, знают, что это спасение для позвоночника, а мы забываем. Тянемся каждый день! В идеале вообще турник дома повесить!», - написала блондинка.

Стоит отметить, что многие пользователи сети поблагодарили Дашу за напоминание и пообещали начинать свой день с «потягушек», согласившись, что это действительно очень полезно для позвоночника, особенно тем, у кого сидячая работа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:51

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