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Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того, как земляне прекратят воевать

Уфологи Эрих Даникен и Джорджио Цукалос сделали заявление о том, что представители внеземных цивилизаций вернутся на Землю после того, как обитатели Зеленой планеты изменят свое поведение. Земляне должны стать смиренными и прекратить воевать. Соответствующая информация прозвучала на конференции UFO Summit 2018 в Бразилии.
Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того, как земляне прекратят воевать

Эрих Даникен и Джорджио Цукалос придерживаются «теории древних космонавтов», которая заключается в том, что когда-то разумные существа внеземного происхождения уже посещали Зеленую планету и помогали ее древним жителям.

По мнению Джорджио Цукалоса, в настоящее время пришельцы не желают контактировать с человечеством, поскольку оно недружелюбно и постоянно устраивает военные конфликты. Эксперт отмечает, что люди не могут разрешить свои собственные проблемы и обеспечить мир в своем «общем доме». Он прогнозирует, что как только земляне наведут на планете порядок, тогда представители внеземных цивилизаций вступят с ними в контакт.

Уфологи: пришельцы вернутся на Землю после того, как земляне прекратят воевать

С мнением Джорджио Цукалоса солидарен и его единомышленник Эрих Даникен. По его словам, человек должен осознать, что он не является «венцом творения», во Вселенной присутствуют миллионы подобных существ. Специалист предполагает, что многочисленные случаи наблюдения за НЛО свидетельствуют о том, что сейчас инопланетяне изучают жизнь землян в разных ее аспектах, а после возвращения их на Землю будут вновь обучать человечество.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:26

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