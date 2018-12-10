Ученые из США рассказали о факторах, провоцирующих диабет





В современных условиях, когда во всем мире наблюдается угрожающая тенденция к росту количества людей с такой болезнью, информация американских экспертов о причинах развития диабета является очень актуальной.Исследователи отмечают, что оказаться в числе диабетиков больше всего рискуют лица, пренебрегающие утренним приемом пищи. Пропуск завтрака приводит к колебаниям содержания сахара в крови.Людям, недостаточно употребляющим жидкость, также угрожает опасный диагноз. Вода принимает участие абсолютно во всех процессах в организме, поэтому ее дефицит приводит к нарушению в работе его органов, особенно печени и почек. Однако с особой осторожностью стоит относиться к питью сахаросодержащих напитков.Учитывая, что овощи и фрукты являются кладезем множества полезных веществ, их содержание в рационе питания человека должно быть достаточным и многообразным.Нельзя также забывать и о том, что низкая физическая активность приводит к застойным явлениям в теле человека. Следовательно, если, например, работник ведет малоподвижную трудовую деятельность, то ему рекомендуется каждые 30 минут выполнять трехминутные упражнения.Люди, называемые из-за своего распорядка дня «совами», оказались более подвержены к развитию диабета, чем «жаворонки». Причиной является нарушение процесса обмена веществ.Среди остальных факторов ученые перечислили: подогрев еды в пластиковой посуде в микроволновой печи, стресс, депрессию, чрезмерное применение антибиотиков, недостаток прогулок на открытом воздухе.