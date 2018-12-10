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Ученые из США рассказали о факторах, провоцирующих диабет

Ученые из США рассказали о факторах, которые могут спровоцировать появление такого опасного заболевания, как диабет. Соответствующие сведения опубликованы в специализированном зарубежном издании.

Ученые из США рассказали о факторах, провоцирующих диабет

В современных условиях, когда во всем мире наблюдается угрожающая тенденция к росту количества людей с такой болезнью, информация американских экспертов о причинах развития диабета является очень актуальной.

Исследователи отмечают, что оказаться в числе диабетиков больше всего рискуют лица, пренебрегающие утренним приемом пищи. Пропуск завтрака приводит к колебаниям содержания сахара в крови.

Людям, недостаточно употребляющим жидкость, также угрожает опасный диагноз. Вода принимает участие абсолютно во всех процессах в организме, поэтому ее дефицит приводит к нарушению в работе его органов, особенно печени и почек. Однако с особой осторожностью стоит относиться к питью сахаросодержащих напитков.

Учитывая, что овощи и фрукты являются кладезем множества полезных веществ, их содержание в рационе питания человека должно быть достаточным и многообразным.

Нельзя также забывать и о том, что низкая физическая активность приводит к застойным явлениям в теле человека. Следовательно, если, например, работник ведет малоподвижную трудовую деятельность, то ему рекомендуется каждые 30 минут выполнять трехминутные упражнения.

Люди, называемые из-за своего распорядка дня «совами», оказались более подвержены к развитию диабета, чем «жаворонки». Причиной является нарушение процесса обмена веществ.

Ученые из США рассказали о факторах, провоцирующих диабет

Среди остальных факторов ученые перечислили: подогрев еды в пластиковой посуде в микроволновой печи, стресс, депрессию, чрезмерное применение антибиотиков, недостаток прогулок на открытом воздухе.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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