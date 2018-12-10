«Я сделал предложение Марине не ради «Человека года»!»: Роман Капаклы

«Я много месяцев к этому готовился, разговаривал с ведущими, и это всё не ради «Человека года», а потому что я люблю Марину», - заявил он.

«Я никому об этом не сказал, потому что когда я говорю кому-то что-то заранее, то ничего в итоге не получается. А это самый важный этап в моей жизни, и он должен был пройти без помарок», - признался парень.





Впрочем, молодой человек предвидел, что подобные обвинения будут сыпаться в его адрес, а потому решил рассказать, с какого момента начал готовиться к такому серьезному поступку.Кроме того, Рома объяснил, почему о его намерениях не знал никто: ни родные, ни друзья, ни даже ведущие реалити-шоу.Сейчас он с возлюбленной пока не ходил в ЗАГС, дабы подать заявление. Более того, они пока даже не обсуждали, когда именно состоится этот поход, так как Африкантова очень сильно заболела и на данный момент все силы направлены на то, чтобы поскорее вылечить ее.Напомним, что по результатам полуфинала конкурса «Человек года» в финал, который состоится уже в следующие выходные, прошли беременная Алена Савкина и Роман Капаклы, причем у парня есть все шансы на победу, так как за все то время, что он находится в периметре, с ним было связано очень мало конфликтных ситуаций, в отличии от младшей сестры Ольги Рапунцель.