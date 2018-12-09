Юлия Ефременкова назвала имя своего фаворита в конкурсе «Человек года» - Алена Савкина
Сегодня на телепроекте «Дом-2» состоялся финал конкурса «Человек года», однако узнать победителя можно будет только через неделю, поскольку между съемками и выходом эфира на экран разница 7 дней.
И пока зрители ждут следующих выходных, то рассуждают кому квартира нужнее: беременной Алене Савкиной или Роману Капаклы, а именно они прошли в финал, обыграв в последнем этапе Алексея Купина и Ирину Пинчук.
Обсуждают тему конкурса и друзья финалистов, посвящая им посты и ролики, дабы публика знала, чью сторону они поддерживают.
Не остаются в стороне и ведущие реалити-шоу. В частности, Юлия Ефременкова открыто призналась, что болеет за Алену и желает ей победы, несмотря на то, что Рому она тоже очень уважает.
Однако пока неизвестно, дадут зрителям возможность проголосовать за своего фаворита или же голосование, как и во всех предыдущих этапах, пройдет лишь среди действующих участников, которые находятся на Поляне и на Острове любви.
И пока зрители ждут следующих выходных, то рассуждают кому квартира нужнее: беременной Алене Савкиной или Роману Капаклы, а именно они прошли в финал, обыграв в последнем этапе Алексея Купина и Ирину Пинчук.
Обсуждают тему конкурса и друзья финалистов, посвящая им посты и ролики, дабы публика знала, чью сторону они поддерживают.
Не остаются в стороне и ведущие реалити-шоу. В частности, Юлия Ефременкова открыто призналась, что болеет за Алену и желает ей победы, несмотря на то, что Рому она тоже очень уважает.
«Осталось совсем чуть-чуть, и мы узнаем имя победителя в конкурсе Человек Года. Я всем сердцем желаю победы Алене Савкиной, для них с сыночком это будет отличный подарок и хороший старт, а мужчины сами заработают…», - написала девушка на своей странице в социальной сети Instagram, дабы подписчики поддержали ее выбор.
Однако пока неизвестно, дадут зрителям возможность проголосовать за своего фаворита или же голосование, как и во всех предыдущих этапах, пройдет лишь среди действующих участников, которые находятся на Поляне и на Острове любви.