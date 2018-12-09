АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Юлия Ефременкова назвала имя своего фаворита в конкурсе «Человек года» - Алена Савкина

Сегодня на телепроекте «Дом-2» состоялся финал конкурса «Человек года», однако узнать победителя можно будет только через неделю, поскольку между съемками и выходом эфира на экран разница 7 дней.

И пока зрители ждут следующих выходных, то рассуждают кому квартира нужнее: беременной Алене Савкиной или Роману Капаклы, а именно они прошли в финал, обыграв в последнем этапе Алексея Купина и Ирину Пинчук.

Юлия Ефременкова назвала имя своего фаворита в конкурсе «Человек года» - Алена Савкина

Обсуждают тему конкурса и друзья финалистов, посвящая им посты и ролики, дабы публика знала, чью сторону они поддерживают.

Не остаются в стороне и ведущие реалити-шоу. В частности, Юлия Ефременкова открыто призналась, что болеет за Алену и желает ей победы, несмотря на то, что Рому она тоже очень уважает.

«Осталось совсем чуть-чуть, и мы узнаем имя победителя в конкурсе Человек Года. Я всем сердцем желаю победы Алене Савкиной, для них с сыночком это будет отличный подарок и хороший старт, а мужчины сами заработают…», - написала девушка на своей странице в социальной сети Instagram, дабы подписчики поддержали ее выбор.

Однако пока неизвестно, дадут зрителям возможность проголосовать за своего фаворита или же голосование, как и во всех предыдущих этапах, пройдет лишь среди действующих участников, которые находятся на Поляне и на Острове любви.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выступление десятилетней победительницы
В Facebook ввели запрет на публикацию
Николай Басков написал гимн для ночного клуба
Юлия Ефременкова назвала имя своего фаворита в
Желание Константина Эрнста изменить формат
Звезда Дома-2 Екатерина Колесниченко против
Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на
Уфолог: Найденный на побережье Маврикия НЛО
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала об обидах в
Уфологи: Марс покинул орбиту и летит прямиком к
Составлен рейтинг самых ожидаемых мультфильмов
Во время отдыха в Индонезии Эвелина Бледанс
Ученые: Лекарства от гипертонии повышают риск рака
Компьютерной мыши исполняется 50 лет с момента
Телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителя
Меган Маркл оставит отца на Рождество в
Ученые перечислили простые тесты диагностики
В Коста-Рике ученые нашли 15 гигантских сфер из
Виктория Романец похвасталась новогодним
Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой
Эксперты рассказали, почему нельзя держать енота
В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с
Максим Галкин показал в Instagram, как его дети
Эксперты: Российские покупатели меньше
Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность
Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной
Елена Беркова ушла от пятого супруга Андрея
Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы
Потерявшей зубы из-за рака австралийке вставили
Просмотреть все новости