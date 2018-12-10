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Под Астраханью герою фильма «В бой идут одни старики» Макарычу поставили памятник

Под Астраханью появился памятник персонажу из ленты “В бой идут одни старики”, который посвящается авиационным инженерам. Накануне было произведено торжественное открытие монумента.
Под Астраханью герою фильма «В бой идут одни старики» Макарычу поставили памятник

Дань памяти авиационным инженерам времен войны собой представляет скульптуру исполнявшего обязанности механика Макарыча из успевшего стать легендарным кинофильма. В руках он удерживает винт самолета, опираясь на него. Монумент расположен в городе Ахтубинск, входящем в состав Астраханской области, где накануне прошла торжественная церемония открытия.

Автором памятника выступает скульптор из Волгограда Владимир Серяков, а идея выпуска монумента принадлежит совету ветеранов Ахтубинского гарнизона. Образ авиамеханика был выбран из-за олицетворения в нем лучших качеств человека, который любит труд, внося неоценимый вклад в развитие отечественной авиации. Памятник решили разместить в сквере комплекса «Крыло Икара», а именно вблизи самолета Су-17.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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