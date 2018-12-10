Под Астраханью герою фильма «В бой идут одни старики» Макарычу поставили памятник





Дань памяти авиационным инженерам времен войны собой представляет скульптуру исполнявшего обязанности механика Макарыча из успевшего стать легендарным кинофильма. В руках он удерживает винт самолета, опираясь на него. Монумент расположен в городе Ахтубинск, входящем в состав Астраханской области, где накануне прошла торжественная церемония открытия.Автором памятника выступает скульптор из Волгограда Владимир Серяков, а идея выпуска монумента принадлежит совету ветеранов Ахтубинского гарнизона. Образ авиамеханика был выбран из-за олицетворения в нем лучших качеств человека, который любит труд, внося неоценимый вклад в развитие отечественной авиации. Памятник решили разместить в сквере комплекса «Крыло Икара», а именно вблизи самолета Су-17.