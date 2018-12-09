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В Facebook ввели запрет на публикацию секс-контента и секс-переписки

В Facebook ввели новые требования к публикациям секс-контента. В соцсети отныне запрещены изображения половых актов или обнаженных тел. Нельзя в переписке описывать части тела, имеющие отношение к сексу.
В Facebook ввели запрет на публикацию секс-контента и секс-переписки

Запрещению подлежат открытые обсуждения сексуальных предпочтений. Эксперты указывают на ограничения, связанные с намёками эротического характера. Свою политику в Facebook объясняют необходимостью борьбы с сексуальным насилием. Указывают на борьбу с секс-торговлей и различного рода домогательствами. Наряду с предложениями сняться в порнофильме или заняться сексом запрещают намёки, имеющие подтекст эротического содержания. Такие выражения как «хочу развлечься вечером» не допускаются. Упоминания о своих предпочтениях, ролевых играх, позах или фетиш-сценариях запрещены. Не допускается освещение интимных наклонностей, в том числе и по отношению к партнёру. Запрещено описание состояния возбуждения, включая действия сексуального характера (самоудовлетворение, сексуальное проникновение).

Нельзя описывать гигиеническое состояние мужских или женских гениталий, ягодиц. Поиск партнёров для половых актов через Facebook запрещён. Не допускается секс-переписка, по новым правилам ввели запрет и на выражения сексуального характера.



 
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Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 22:30

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