В Facebook ввели запрет на публикацию секс-контента и секс-переписки





Запрещению подлежат открытые обсуждения сексуальных предпочтений. Эксперты указывают на ограничения, связанные с намёками эротического характера. Свою политику в Facebook объясняют необходимостью борьбы с сексуальным насилием. Указывают на борьбу с секс-торговлей и различного рода домогательствами. Наряду с предложениями сняться в порнофильме или заняться сексом запрещают намёки, имеющие подтекст эротического содержания. Такие выражения как «хочу развлечься вечером» не допускаются. Упоминания о своих предпочтениях, ролевых играх, позах или фетиш-сценариях запрещены. Не допускается освещение интимных наклонностей, в том числе и по отношению к партнёру. Запрещено описание состояния возбуждения, включая действия сексуального характера (самоудовлетворение, сексуальное проникновение).Нельзя описывать гигиеническое состояние мужских или женских гениталий, ягодиц. Поиск партнёров для половых актов через Facebook запрещён. Не допускается секс-переписка, по новым правилам ввели запрет и на выражения сексуального характера.