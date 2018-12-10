Жители Великобритании приняли Венеру за загадочную планету Нибиру





Обитатели одного из населенных пунктов Великобритании испугались Венеры, которую приняли за Нибиру из-за яркости. Планера была видна ранним утром и располагалась на небе около Луны. О своих впечатлениях граждане рассказали на просторах Сети, где отметили, что они видели приближение громадного объекта. Как отмечали ученые, таинственная Планета Х при столкновении с Землей полностью разрушит последнюю, но даже пролетев мимо она полностью изменит ее расположение и окажет серьезное влияние также и на природу.Спустя некоторое время ученые успокоили жителей Великобритании, отметив, что ранним утром в небе они могли наблюдать за Венерой. Большую часть времени данная планета не видна с Земли, поскольку располагается за Солнцем, что и препятствует ее видимости.