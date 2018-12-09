Звезда Дома-2 Екатерина Колесниченко против абортов





За период участия в проекте, им пришлось пережить многое. Публика сразу невзлюбила как Катю, так и Юлю, ведь они постоянно фигурировали в различных ссорах и скандалах телепроекта. Юля Колесниченко на Доме-2 пыталась строить отношения с Тиграном Салибековым, но после того, как парень узнал, что девушка беременна, быстро ушёл за ворота.После, паре удалось найти общий язык и они приняли решение попытаться построить любовь уже за периметром Дома-2. Юля реализовала себя как мама, теперь уже троих детей. Накануне, у семьи Салибековых родился ещё один сын и они счастливы. А вот у Екатерины, всё с точностью да наоборот.Бывшая участница Дома-2 Екатерина Колесниченко, уйдя за ворота проекта после, неудачных отношений вышла замуж. Семейное счастье продлилось не долго и супруги развелись. После, Екатерина стала активно заниматься своей карьерой певицы, она полностью погрузилась в творчество, что даже порой забывала навестить племянников и родную сестру.В своём Instagram накануне Екатерина написала, что категорически против абортов, она приравнивает это действие к настоящему убийству.Но бывшая участница Дома-2, почему-то не стремится стать мамой. Совсем недавно, у сестёр даже произошёл конфликт на этой почве. Катя высказалась не совсем красиво, сказав, что не понимает женщин, которые постоянно рожают и сидят дома. Юля отреагировала на такие слова достаточно агрессивно, ей пришлось высказать всё, что она думает о своей сестре, которая даже не помогает ей в трудную минуту, и не проводит время с племянниками.На дне рождении у Ролана девушки помирились, но опять же у Юли остались вопросы к Кате. Ведь на встречу она пришла не одна, а с видеооператором. Такой жест, Салибекова восприняла, как часть сценария своей сестры, для того, чтобы предстать перед поклонниками в лучшем свете.