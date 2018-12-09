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Выступление десятилетней победительницы французского проекта «Голос. Дети» растрогало жюри до слез

В эти выходные во Франции прошел финальный концерт участников пятого сезона проекта «Голос. Дети». Победительницей стала десятилетняя Эмма Серши из небольшого города Пепен вблизи Марселя. Маленькая девочка в очках с огромными линзами исполнила «Je suis malade» Сержа Лама, чем растрогала членов жюри до слез.

Выступление десятилетней победительницы французского проекта «Голос. Дети» растрогало жюри до слез

Массивный оптический аксессуар Эммы является необходимостью, а отнюдь не частью ее сценического имиджа. Как оказалось, ребенок неизлечимо болен: он постепенно теряет способность видеть и, в конце концов, обречен на слепоту. О диагнозе малышки родители узнали, когда ей было три года, и создали ассоциацию по борьбе с болезнью. Но у девочки проявились способности к музыкальному творчеству и она захотела стать певицей.

Во время выступления Эммы ее голос, мастерство и талант привели в восторг жюри и зрительскую аудиторию. Судьи были настолько растроганы, что даже не смогли сдержать слез. Исполнитель оригинальной композиции Сержа Лама после прослушивания песни в исполнении маленькой участницы позвал ее в гости. Теперь же заветной мечтой Эммы является знакомство с канадской звездой Селин Дион.





 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 23:00

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