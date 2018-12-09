Выступление десятилетней победительницы французского проекта «Голос. Дети» растрогало жюри до слез





Массивный оптический аксессуар Эммы является необходимостью, а отнюдь не частью ее сценического имиджа. Как оказалось, ребенок неизлечимо болен: он постепенно теряет способность видеть и, в конце концов, обречен на слепоту. О диагнозе малышки родители узнали, когда ей было три года, и создали ассоциацию по борьбе с болезнью. Но у девочки проявились способности к музыкальному творчеству и она захотела стать певицей.Во время выступления Эммы ее голос, мастерство и талант привели в восторг жюри и зрительскую аудиторию. Судьи были настолько растроганы, что даже не смогли сдержать слез. Исполнитель оригинальной композиции Сержа Лама после прослушивания песни в исполнении маленькой участницы позвал ее в гости. Теперь же заветной мечтой Эммы является знакомство с канадской звездой Селин Дион.