Выступление десятилетней победительницы французского проекта «Голос. Дети» растрогало жюри до слез
В эти выходные во Франции прошел финальный концерт участников пятого сезона проекта «Голос. Дети». Победительницей стала десятилетняя Эмма Серши из небольшого города Пепен вблизи Марселя. Маленькая девочка в очках с огромными линзами исполнила «Je suis malade» Сержа Лама, чем растрогала членов жюри до слез.
Массивный оптический аксессуар Эммы является необходимостью, а отнюдь не частью ее сценического имиджа. Как оказалось, ребенок неизлечимо болен: он постепенно теряет способность видеть и, в конце концов, обречен на слепоту. О диагнозе малышки родители узнали, когда ей было три года, и создали ассоциацию по борьбе с болезнью. Но у девочки проявились способности к музыкальному творчеству и она захотела стать певицей.
Во время выступления Эммы ее голос, мастерство и талант привели в восторг жюри и зрительскую аудиторию. Судьи были настолько растроганы, что даже не смогли сдержать слез. Исполнитель оригинальной композиции Сержа Лама после прослушивания песни в исполнении маленькой участницы позвал ее в гости. Теперь же заветной мечтой Эммы является знакомство с канадской звездой Селин Дион.
Массивный оптический аксессуар Эммы является необходимостью, а отнюдь не частью ее сценического имиджа. Как оказалось, ребенок неизлечимо болен: он постепенно теряет способность видеть и, в конце концов, обречен на слепоту. О диагнозе малышки родители узнали, когда ей было три года, и создали ассоциацию по борьбе с болезнью. Но у девочки проявились способности к музыкальному творчеству и она захотела стать певицей.
Во время выступления Эммы ее голос, мастерство и талант привели в восторг жюри и зрительскую аудиторию. Судьи были настолько растроганы, что даже не смогли сдержать слез. Исполнитель оригинальной композиции Сержа Лама после прослушивания песни в исполнении маленькой участницы позвал ее в гости. Теперь же заветной мечтой Эммы является знакомство с канадской звездой Селин Дион.