Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на соревнованиях по художественной гимнастике

«Знаю, что первое место нас ждет, просто трудиться надо больше, но на это нет времени. Но в данной ситуации, я очень рада, это огромная победа для нас, среди 16 человек быть 2», - написала Ксения на своей странице в социальной сети Instagram.

«Поздравляю Марусю с победой. Гимнастика это такой тяжелый вид спорта. Маруся гордость любого родителя, очень трудолюбивая и все у нее впереди», «Какая мама, такая и доченька! У Мару достойный пример», «Поздравляю, это действительно огромный труд и деткам очень сложно справляться с таким графиком», - пишут они.





Так, свою очередную награду девочка получила вчера. Она принимала участие в Открытом первенстве по художественной гимнастике и заняла достойное второе место. Всего в ее категории выступало 16 конкурсанток, то есть Марусе удалось обойти 14 соперниц, чему ее звездная мама очень рада.Кроме того, теледива не хочет, чтоб общественность думала, что ее дочери все награды достаются за славу матери, а потому рассказала, сколько Маруся трудится ради таких высоких результатов.В частности, по ее словам, малышка ходит на занятия 2-3 раза в неделю, которые проходят после школы, где уроки заканчиваются в 15:50. Сами тренировки длятся по 3 часа, то бишь домой дочь возвращается поздно вечером, после чего садится делать домашнее задание, а также практически ежедневно занимается с репетиторами.Подписчики Бородиной в комментариях признаются, что восхищаются трудолюбием Маруси.