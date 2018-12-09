АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на соревнованиях по художественной гимнастике

Те, кто давно наблюдают за жизнью популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной знают, что ее старшая дочь, 10-летняя Мария Будагова, вот уже несколько лет ходит на занятия по художественной гимнастике и участвует в городских соревнованиях.

Так, свою очередную награду девочка получила вчера. Она принимала участие в Открытом первенстве по художественной гимнастике и заняла достойное второе место. Всего в ее категории выступало 16 конкурсанток, то есть Марусе удалось обойти 14 соперниц, чему ее звездная мама очень рада.

Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на соревнованиях по художественной гимнастике

«Знаю, что первое место нас ждет, просто трудиться надо больше, но на это нет времени. Но в данной ситуации, я очень рада, это огромная победа для нас, среди 16 человек быть 2», - написала Ксения на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, теледива не хочет, чтоб общественность думала, что ее дочери все награды достаются за славу матери, а потому рассказала, сколько Маруся трудится ради таких высоких результатов.

Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на соревнованиях по художественной гимнастике

В частности, по ее словам, малышка ходит на занятия 2-3 раза в неделю, которые проходят после школы, где уроки заканчиваются в 15:50. Сами тренировки длятся по 3 часа, то бишь домой дочь возвращается поздно вечером, после чего садится делать домашнее задание, а также практически ежедневно занимается с репетиторами.

Подписчики Бородиной в комментариях признаются, что восхищаются трудолюбием Маруси.

Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на соревнованиях по художественной гимнастике

«Поздравляю Марусю с победой. Гимнастика это такой тяжелый вид спорта. Маруся гордость любого родителя, очень трудолюбивая и все у нее впереди», «Какая мама, такая и доченька! У Мару достойный пример», «Поздравляю, это действительно огромный труд и деткам очень сложно справляться с таким графиком», - пишут они.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Ефременкова назвала имя своего фаворита в
Желание Константина Эрнста изменить формат
Звезда Дома-2 Екатерина Колесниченко против
Старшая дочь Ксении Бородиной произвела фурор на
Уфолог: Найденный на побережье Маврикия НЛО
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала об обидах в
Уфологи: Марс покинул орбиту и летит прямиком к
Составлен рейтинг самых ожидаемых мультфильмов
Во время отдыха в Индонезии Эвелина Бледанс
Ученые: Лекарства от гипертонии повышают риск рака
Компьютерной мыши исполняется 50 лет с момента
Телеведущая Ольга Белова стала жертвой грабителя
Меган Маркл оставит отца на Рождество в
Ученые перечислили простые тесты диагностики
В Коста-Рике ученые нашли 15 гигантских сфер из
Виктория Романец похвасталась новогодним
Детское питание в меню ресторана Ольги Бузовой
Эксперты рассказали, почему нельзя держать енота
В Xiaomi создали водоотталкивающую куртку с
Максим Галкин показал в Instagram, как его дети
Эксперты: Российские покупатели меньше
Супруг Елены Хроминой намекнул на ее беременность
Алёна Водонаева призналась, что на Доме-2 ставила
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной
Елена Беркова ушла от пятого супруга Андрея
Сестра Ольги Бузовой готова на всё ради славы
Потерявшей зубы из-за рака австралийке вставили
Джон Малкович 9 декабря отмечает 65 день рождения
Константин Меладзе растерял все мысли, уловив
В Xiaomi создали бюджетную «умную» колонку для
Просмотреть все новости