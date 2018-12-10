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В 2019 году iPhone от Apple не получит новый дизайн

Ожидаемый iPhone от Apple в 2019 году, не получит нового дизайна, считают эксперты. Глобальная смена внешнего вида флагманского устройства запланирована корпорацией на 2020 год, гаджет получит дополненную реальность.
В 2019 году iPhone от Apple не получит новый дизайн

Корпорация Apple включила в свой план выпуск в 2019 году нового флагманского смартфона. Эксперты считают, что следующий гаджет от известного производителя не получит коренных отличий в сравнении с вышедшими недавно изделиями. Аналитик Энн Ли из японского инвестиционного банка Nomura выразил своё мнение. Смартфоны из новой линейки 2019 модельного года получат те же размеры дисплея и характерную «монобровь» в верхней части экрана. Специалист отмечает, что выпущенные в нынешнем году устройства не слишком отличались от предложенного ранее на рынке iPhone X.

Основные обновления произойдут в 2020 году, предположительно, смартфоны серии iPhone могут получить поддержку сети 5G. По мнению господина Ли, в новых моделях большую роль станет играть более сложное ПО.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 06:00

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