В 2019 году iPhone от Apple не получит новый дизайн





Корпорация Apple включила в свой план выпуск в 2019 году нового флагманского смартфона. Эксперты считают, что следующий гаджет от известного производителя не получит коренных отличий в сравнении с вышедшими недавно изделиями. Аналитик Энн Ли из японского инвестиционного банка Nomura выразил своё мнение. Смартфоны из новой линейки 2019 модельного года получат те же размеры дисплея и характерную «монобровь» в верхней части экрана. Специалист отмечает, что выпущенные в нынешнем году устройства не слишком отличались от предложенного ранее на рынке iPhone X.Основные обновления произойдут в 2020 году, предположительно, смартфоны серии iPhone могут получить поддержку сети 5G. По мнению господина Ли, в новых моделях большую роль станет играть более сложное ПО.